Mundo

Trump acusa Zelensky de 'flertar com Terceira Guerra Mundial' em tensa reunião na Casa Branca

Presidentes dos EUA e da Ucrânia bateram boca durante encontro no Salão Oval, na sede do governo americano em Washington

2 min de leitura min de leitura

Trump e Zelensky bateram boca durante encontro na Casa Branca. (Getty Images)

Redação BBC News Brasil

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusou nesta sexta-feira (28/2) o colega ucraniano, Volodymyr Zelensky, de estar "brincando com a Terceira Guerra Mundial".

Os dois líderes protagonizaram um tenso debate no Salão Oval da Casa Branca diante da imprensa, com a presença do vice-presidente americano JD Vance.

Trump também acusou Zelensky de "não ser muito grato", em referência ao apoio dos EUA à Ucrânia na guerra contra a Rússia, e Vance chamou o mandatário ucraniano de "desrespeitoso".

Zelensky viajou aos Estados Unidos para assinar um acordo pelo qual cederia a Washington a exploração dos recursos minerais de seu país em troca de algum tipo de apoio ou garantias de segurança contra a Rússia na conflito que começou em fevereiro de 2022.

Ainda durante a tensa conversa, Trump disse a Zelensky: "Seu país enfrenta grandes problemas."

O líder ucraniano tenta interromper o líder americano, mas Trump acena com as mãos. "Não, não, você falou muito", diz. "Seu país está em apuros".

"Eu sei, eu sei", diz Zelensky.

"Você não vai ganhar", diz Trump. "Você tem uma boa chance de sair bem por nossa causa."

Trump e Zelensky durante bate-boca entre ambos no Sação Oval, na Casa Branca. (Reuters)

O presidente dos Estados Unidos ainda acrescentou: "Nós demos a vocês, por meio desse presidente estúpido [uma referência a Joe Biden], US$ 350 bilhões (cerca de R$ 2 trilhões). Nós demos a vocês equipamento militar... se vocês não tivessem nosso equipamento militar, essa guerra teria acabado em duas semanas".

"Em três dias, ouvi isso de Putin", responde Zelensky.

"Vai ser muito difícil fazer negócios assim", diz Trump.

"Se você pudesse chegar a um cessar-fogo agora mesmo, eu diria para você aceitá-lo para que as balas parem de voar", diz Trump.

Zelensky responde: "É claro que eu quero um cessar-fogo "

Trump interrompe: "Você diz que não quer um cessar-fogo".

Zelensky diz que quer um acordo de cessar-fogo com "garantias".

Ele diz a Trump para perguntar ao povo ucraniano o que eles acham de um acordo de cessar-fogo.

Esta reportagem está sendo atualizada

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro? Fale com a redação Informar Erro Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta