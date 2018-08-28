Trump acusa Google de manipular ranqueamento de notícias sobre ele

Para o presidente americano, os primeiros resultados do buscador são 'muito perigosos' Crédito: @realdonaldtrump | Twitter

O presidente dos EUA Donald Trump acusou o Google de manipular seu ranqueamento de notícias sobre ele e políticos conservadores, em geral, e prometeu que a situação "será abordada" em seu governo. O republicano atacou o buscador nesta terça-feira (28), frisando que os primeiros resultados para termos referentes a ele são quase sempre negativos.

"Os resultados de pesquisa do Google para 'Trump News' (notícias sobre Trump) mostram apenas a visualização/denúncia da mídia de notícias falsas", afirmou o presidente americano, chamando a imprensa de mentirosa quando faz uma cobertura desfavorável a sua imagem.

Segundo o "New York Times", as declarações de Trump sobre jornalistas se intensificaram desde o final de julho. Ele acusa a mídia de ser mentirosa por considerá-la ofensiva ao seu governo. Para a ONU, os ataques de Trump são "estrategicamente pensados para diminuir a confiança no trabalho jornalístico e levantar dúvidas sobre fatos verificáveis".

"Em outras palavras, eles (Google e outros buscadores) têm MANIPULADO (os resultados) para mim e para os outros (republicanos), de modo que quase todas as histórias e notícias sejam NEGATIVAS. A CNN mentirosa é proeminente. A mídia republicana/conservadora e justa é excluída. Ilegal?", questiona Trump.

O presidente americano disse ainda na rede social que "96% dos resultados para 'Trump News' são esquerdistas, muito perigosos".

"A Google e outros (buscadores) estão suprimindo as vozes de conservadores e escondendo informações e notícias que são boas. Eles estão controlando o que podemos e não podemos ver. Esta é uma situação muito séria - será debatida!", afirmou.

Trump atacou recentemente outras companhias tecnológicas, como Twitter e Facebook, acusando-as de silenciar discursos conservadores. No dia 26 de julho, escreveu que o Twitter estaria restringindo a visibilidade de políticos republicanos proeminentes e se comprometeu a investigar a situação. No entanto, esta é a primeira vez que Trump questionou o viés do mecanismo de pesquisa do Google, segundo a emissora "Fox News".

"Twitter está 'banindo para a sombra' republicanos proeminentes. Nada bom. Nós iremos investigar essa prática discriminatória e ilegal de uma vez por todas", dissera o presidente republicano.

Em entrevista à "Fox Business", Trump afirmou que "há preconceitos contra os conservadores e republicanos em todo o país" e que o "povo americano" precisava entender isso.

NOTA DO GOOGLE

Em nota, a Google afirmou que a barra de buscas não é utilizada para definir agendas políticas, apenas exibe as respostas mais relevantes ao usuários.