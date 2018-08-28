Trump acusa Google de manipular ranqueamento de notícias sobre ele

O presidente dos EUA Donald Trump acusou o Google de manipular seu ranqueamento de notícias sobre ele e políticos conservadores, em geral, e prometeu que a situação "será abordada" em seu governo. O republicano atacou o buscador nesta terça-feira (28), frisando que os primeiros resultados para termos referentes a ele são quase sempre negativos.
"Os resultados de pesquisa do Google para 'Trump News' (notícias sobre Trump) mostram apenas a visualização/denúncia da mídia de notícias falsas", afirmou o presidente americano, chamando a imprensa de mentirosa quando faz uma cobertura desfavorável a sua imagem.
Segundo o "New York Times", as declarações de Trump sobre jornalistas se intensificaram desde o final de julho. Ele acusa a mídia de ser mentirosa por considerá-la ofensiva ao seu governo. Para a ONU, os ataques de Trump são "estrategicamente pensados para diminuir a confiança no trabalho jornalístico e levantar dúvidas sobre fatos verificáveis".
"Em outras palavras, eles (Google e outros buscadores) têm MANIPULADO (os resultados) para mim e para os outros (republicanos), de modo que quase todas as histórias e notícias sejam NEGATIVAS. A CNN mentirosa é proeminente. A mídia republicana/conservadora e justa é excluída. Ilegal?", questiona Trump.
O presidente americano disse ainda na rede social que "96% dos resultados para 'Trump News' são esquerdistas, muito perigosos".
"A Google e outros (buscadores) estão suprimindo as vozes de conservadores e escondendo informações e notícias que são boas. Eles estão controlando o que podemos e não podemos ver. Esta é uma situação muito séria - será debatida!", afirmou.
Trump atacou recentemente outras companhias tecnológicas, como Twitter e Facebook, acusando-as de silenciar discursos conservadores. No dia 26 de julho, escreveu que o Twitter estaria restringindo a visibilidade de políticos republicanos proeminentes e se comprometeu a investigar a situação. No entanto, esta é a primeira vez que Trump questionou o viés do mecanismo de pesquisa do Google, segundo a emissora "Fox News".
"Twitter está 'banindo para a sombra' republicanos proeminentes. Nada bom. Nós iremos investigar essa prática discriminatória e ilegal de uma vez por todas", dissera o presidente republicano.
Em entrevista à "Fox Business", Trump afirmou que "há preconceitos contra os conservadores e republicanos em todo o país" e que o "povo americano" precisava entender isso.
NOTA DO GOOGLE
Em nota, a Google afirmou que a barra de buscas não é utilizada para definir agendas políticas, apenas exibe as respostas mais relevantes ao usuários.
Quando os usuários digitam consultas na barra de busca do Google, nosso objetivo é garantir que eles recebam as respostas mais relevantes em questão de segundos. A Busca não é usada para definir uma agenda política e não ajustamos nossos resultados para qualquer ideologia política. Todos os anos, publicamos centenas de melhorias em nossos algoritmos para garantir que exibam conteúdo de alta qualidade em resposta às consultas dos usuários. Trabalhamos continuamente para melhorar a Busca do Google e nunca classificamos os resultados da busca para manipular o sentimento político."