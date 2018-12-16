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Polêmica

Trump: 'Se não separarmos imigrantes na fronteira, muitos mais virão'

Trump disse ainda que 'contrabandistas usam as crianças'. As declarações foram feitas no Twitter

Publicado em 16 de Dezembro de 2018 às 18:37

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2018 às 18:37
Donald Trump Crédito: Reprodução
O presidente americano, Donald Trump, afirmou no Twitter que, caso imigrantes que tentam ingressar nos Estados Unidos não sejam separados de seus filhos, "muitos mais virão". Trump escreveu ainda que "contrabandistas usam as crianças".
Na rede social, o presidente americano defendeu que "a política democrata de separação de crianças na fronteira durante o governo [do ex-presidente Barack] Obama foi muito pior do que a maneira como lidamos com isso agora. Lembre-se da imagem de 2014 de crianças em gaiolas - os anos Obama". Trump acrescentou, ainda, que "no entanto, se você não se separar, muito mais pessoas virão".

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