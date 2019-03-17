Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Tribunal venezuelano liberta jornalista que estava preso há quatro meses
Alemão

Tribunal venezuelano liberta jornalista que estava preso há quatro meses

O documentarista também foi proibido de dar declarações à imprensa

Publicado em 17 de Março de 2019 às 00:18

Publicado em 

17 mar 2019 às 00:18
Crédito: Reprodução/Flickr
Um tribunal de Caracas decidiu libertar o jornalista e documentarista alemão Billy Six, que estava detido desde novembro do ano passado em uma sede da polícia política venezuelana, informou uma organização humanitária local.
Six, que foi processado pela suposta violação de zonas de segurança, foi liberado da prisão, mas foi emitida uma ordem de apresentação no tribunal a cada quinze dias, disse Carlos Correa, diretor da Espacio Público, que se dedica à defesa dos direitos humanos dos jornalistas e da liberdade de expressão. O documentarista também foi proibido de dar declarações à imprensa, acrescentou.
> Venezuela: mais de 600 são detidos por denúncias de saques
Six viajou o mundo como jornalista freelance por 12 anos, publicando diversas reportagens. Na Venezuela, ele documentou o colapso econômico e migração em massa habitantes locais. Foi preso no ano passado sob a acusação de espionagem, rebelião e violação de uma zona de segurança, alegações que seus parentes negam.
Nas últimas três semanas foram detidos temporariamente na Venezuela outros quatro jornalistas, dos quais dois foram deportados, incluindo o mexicano Jorge Ramos, do canal norte-americano Univision, que foi detido junto com sua equipe no Palácio do Governo, após uma entrevista com Nicolas Maduro que foi interrompida pelo presidente. Fonte: Associated Press

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados