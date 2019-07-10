Home
Tribunal federal decide que Trump não pode bloquear usuários de seu Twitter

O caso foi levado à Justiça americana por sete pessoas que foram bloqueadas após comentários críticos

Agência Estado

Publicado em 10 de julho de 2019 às 12:39

Trump culpa teleprompter por erro em discurso do Dia da Independência Crédito: Reprodução/Twitter @realdonaldtrump

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não pode bloquear usuários em sua conta no Twitter, decidiu nesta terça-feira (9) um tribunal de apelações federal. A decisão da corte sediada em Nova York confirma medida judicial anterior, segundo a qual Trump havia violado a Primeira Emenda ao bloquear usuários críticos dele ou de suas políticas.

O caso foi levado à Justiça americana por sete pessoas que foram bloqueadas após comentários críticos, em 2017. 

