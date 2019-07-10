Tribunal federal decide que Trump não pode bloquear usuários de seu Twitter

Publicado em 10 de julho de 2019 às 12:39
- Atualizado há 6 anos
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não pode bloquear usuários em sua conta no Twitter, decidiu nesta terça-feira (9) um tribunal de apelações federal. A decisão da corte sediada em Nova York confirma medida judicial anterior, segundo a qual Trump havia violado a Primeira Emenda ao bloquear usuários críticos dele ou de suas políticas.
O caso foi levado à Justiça americana por sete pessoas que foram bloqueadas após comentários críticos, em 2017.
Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem.
Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta
A Gazeta integra o