Tradutora brasileira é encontrada morta em quarto de hotel no Chile

Giovanna Elias Bardi, de 35 anos, viajava sozinha a passeio, segundo a família

Publicado em 8 de julho de 2019 às 13:12 - Atualizado há 6 anos

Brasileira de Sorocaba é encontrada morta em hotel no Chile Crédito: Reprodução/Facebook

Uma tradutora brasileira foi encontrada morta no quarto de um hotel em Santiago, no Chile, neste último sábado (6). Giovanna Elias Bardi, 35, fazia sua primeira viagem sozinha. O passeio dela ao país vizinho estava programado para durar quatro dias. Ela retornaria à cidade de Sorocaba, no interior de São Paulo, também neste sábado.

O namorado de Giovanna, o engenheiro de produção Leandro Bonello, foi quem comunicou a morte da companheira pelas redes sociais.

"Amigos, é com grande tristeza que informo o falecimento da minha namorada Giovanna Elias Bardi. Amanhã [domingo] conseguirei mais informações", escreveu no Facebook.

Bonello foi um dos últimos a fazer contato com a tradutora por telefone na noite de quinta-feira (4). Na manhã seguinte, parentes e o próprio namorado ficaram preocupados com o sumiço da brasileira, que não respondeu às mensagens enviadas.

Eles entraram em contato com a direção do hotel e pediram para que um funcionário fosse até o quarto da brasileira. Giovanna foi encontrada desacordada. Ela foi levada pelo serviço de emergência local até um hospital mais próximo. A unidade declarou oficialmente a morte dela.

Assim que souberam do falecimento da tradutora, Bonello e a mãe dela pegaram um voo rumo a Santiago. Eles chegaram na tarde deste domingo (7) e deverão receber apoio da embaixada do Brasil no Chile para os trâmites de traslado do corpo.

A reportagem procurou o Itamaraty e aguarda uma posição da instituição sobre como o caso será investigado pela polícia chilena. A causa da morte de Giovanna ainda é desconhecida.

Em outra publicação nas redes sociais, Leandro Bonello disse que está sendo difícil acreditar na morte da namorada.

"Onde quer que você esteja sinta-se amada, abraçada. A ficha está difícil de cair, sua falta pesa em cada segundo. Queria muito você aqui comigo", disse.

