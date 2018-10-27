Tiroteio em Sinagoga deixa mortos e feridos nos EUA

Tiroteio em Sinagoga deixa mortos e feridos Crédito: Andrew Stein/Pittsburgh | Twitter

Várias pessoas morreram  o número exato ainda não foi informado  e pelo menos seis ficaram feridas, inclusive quatro policiais, durante o tiroteio deste sábado (27) em uma sinagoga em Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos.

A emissora de televisão NBC informou que um homem foi detido: Rob Bowers, de 46 anos, que entrou no templo armado com um fuzil semiautomático AR-15 e várias pistolas, segundo os relatos de várias testemunhas.

"Houve várias mortes e pelo menos seis pessoas ficaram feridas, entre elas quatro policiais", afirmou, em entrevista coletiva, o diretor do Serviço de Segurança de Pittsburgh, Wendell Hissrich.

Hissrich disse que os agentes feridos não correm risco de morte, mas que outras vítimas estão em "estado grave" e foram transferidas para hospitais próximos.

O cálculo inicial é que o número de mortos pode oscilar entre quatro e oito. Hissrich confirmou que o suposto agressor está "sob custódia policial", mas não descartou o envolvimento de outras pessoas no crime.

Em princípio, o suspeito permaneceu entrincheirado no templo e abriu fogo contra os agentes e os integrantes dos serviços médicos que compareceram ao local.