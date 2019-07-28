Estados Unidos

Tiroteio em Nova York deixa um morto e 11 feridos

O prefeito Bill de Blasio escreveu no Twitter na madrugada deste domingo que o tiroteio no bairro de Brownsville "destruiu um evento pacífico do bairro"

Tiros em um grande evento ao ar livre no Brooklyn, bairro de Nova York, nos Estados Unidos, mataram um homem e feriram pelo menos 11 no final da noite de sábado (27), informou a polícia local. O prefeito Bill de Blasio escreveu no Twitter na madrugada deste domingo que o tiroteio no bairro de Brownsville, no leste do Brooklyn, "destruiu um evento pacífico do bairro".

Um porta-voz da polícia de Nova York disse que, por volta das 3h30 de domingo, 12 pessoas foram baleadas. Um homem de 38 anos, baleado na cabeça, morreu na chegada a um hospital local.

Pelo menos seis pessoas haviam sido transportadas para hospitais locais pouco depois da meia-noite, com algumas em estado grave. Nenhuma prisão foi feita e a polícia ainda não conhece a identidade da vítima nem dos suspeitos. A investigação continua em andamento.

