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Flórida

Tiroteio em estúdio de ioga deixa dois mortos e cinco feridos nos EUA

Entre os mortos estão uma estudante e um membro do corpo docente da Universidade Estadual da Flórida

Publicado em 03 de Novembro de 2018 às 14:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 nov 2018 às 14:59
Duas pessoas morreram e outras cinco ficaram feridas durante um tiroteio em um estúdio de ioga na capital da Flórida. O atirador se matou após o ataque, informaram as autoridades. O departamento de polícia de Tallahassee afirmou que o atirador agiu sozinho e as autoridades estão investigando possíveis motivos. Entre os mortos estão uma estudante e um membro do corpo docente da Universidade Estadual da Flórida, de acordo com funcionários da universidade.
O chefe de polícia de Tallahassee, Michael DeLeo, disse que o homem atirou em seis pessoas e feriu uma outra com uma coronhada, depois de entrar no estúdio, dentro de um pequeno centro comercial da cidade. O suspeito, então, atirou em si mesmo, disse DeLeo. "Estamos todos muito entristecidos e chocados com os eventos que ocorreram, mas é importante que as pessoas entendam que não há nenhuma ameaça imediata fora além do que ocorreu", disse DeLeo.
Fonte: Associated Press

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