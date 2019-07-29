Home
Tiroteio deixa 4 mortos e 15 feridos em feira gastronômica na Califórnia

Agentes localizaram o suposto autor dos disparos e atiraram contra ele

Agência Estado

Publicado em 29 de julho de 2019 às 11:36

 - Atualizado há 6 anos

Tiroteio na California Crédito: Philip Pacheco / AFP

Um tiroteio em uma feira gastronômica na Califórnia, no oeste dos Estados Unidos, deixou quatro mortos, incluindo o atirador, e pelo menos 15 feridos neste domingo (28), informou a polícia local. Agentes localizaram o suposto autor dos disparos e atiraram contra ele "em menos de um minuto", disse Scot Smithee, chefe da polícia de Gilroy, onde a feira era realizada. A polícia informou que procura um possível segundo suspeito. "Acreditamos, com base nas declarações de testemunhas, que uma segunda pessoa esteve envolvida, mas não sabemos até que ponto", afirmou o policial. Não está claro se este suspeito estava armado, ou se apenas dava suporte ao atirador, disse.

Nas imagens do canal de notícias NBC, pessoas aparecem correndo enquanto tiros são ouvidos. A emissora falou com uma testemunha, Julissa Contreras, que afirmou que um homem branco na faixa dos 30 anos havia aberto fogo com um fuzil. "Eu o vi atirando em todas as direções. Ele não estava mirando em ninguém especificamente. Estava indo da esquerda para a direita e da direita para a esquerda", disse ela.

"Os corações do Departamento de Polícia de Gilroy e toda a comunidade estão com as vítimas do tiroteio de hoje na feira Garlic", escreveu a polícia no Twitter. Na mesma rede social, o presidente dos EUA, Donald Trump, lamentou o ataque.

Segundo Smithee, aparentemente o suspeito entrou na feira utilizando uma ferramenta para abrir portões. Uma vez dentro, usou um tipo de fuzil. A feira contava com um forte esquema de segurança, incluindo detectores de metais e a revista dos pertences de visitantes, explicou o chefe de polícia.

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, qualificou o episódio como "nada menos que terrível". A senadora democrata Kamala Harris afirmou que os EUA têm "uma epidemia de violência armada que não pode ser tolerada".

A feira de gastronomia Garlic de Gilroy inclui apresentações de grupos musicais e competições culinárias, além de lugares para comer e beber. Cada ano recebe cerca de 100 mil pessoas nos três dias de evento, segundo os organizadores.

