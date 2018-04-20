Tiros em escola deixam uma pessoa ferida, na Flórida

Forest High School, em Ocala, no condado de Marion, na Flórida Crédito: Reprodução/Facebook/Peggy Genaw

Uma pessoa ficou ferida a tiros na Forest High School em Ocala, na Flórida, nesta sexta-feira. O suspeito está sob custódia da polícia, que pediu para a população evitar se aproximar da área. De acordo com as autoridades, a unidade de ensino está em lockdown, medida adotada para manter a segurança dos estudantes e funcionários.

O departamento de polícia do condado de Marion pede nas redes sociais que os pais dos estudantes não vão no momento para a escola buscar seus filhos. O jornal "Orlando Sentinel" informou que policiais monitoram a região para averiguar se não há risco de novas ameaças. As demais escolas da região estão sob alerta.