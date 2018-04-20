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Ataque

Tiros em escola deixam uma pessoa ferida, na Flórida

Suspeito foi detido

Publicado em 20 de Abril de 2018 às 13:51

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

20 abr 2018 às 13:51
Forest High School, em Ocala, no condado de Marion, na Flórida Crédito: Reprodução/Facebook/Peggy Genaw
Uma pessoa ficou ferida a tiros na Forest High School em Ocala, na Flórida, nesta sexta-feira. O suspeito está sob custódia da polícia, que pediu para a população evitar se aproximar da área. De acordo com as autoridades, a unidade de ensino está em lockdown, medida adotada para manter a segurança dos estudantes e funcionários.
O departamento de polícia do condado de Marion pede nas redes sociais que os pais dos estudantes não vão no momento para a escola buscar seus filhos. O jornal "Orlando Sentinel" informou que policiais monitoram a região para averiguar se não há risco de novas ameaças. As demais escolas da região estão sob alerta.
"Por favor, NÃO venham para a Forest High School buscar seus filhos. O conselho escolar vai se reunir com os responsáveis e estudantes na Primeira Igreja Batista de Ocala na Estrada Southeast Maricamp".

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