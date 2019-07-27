Gwangju

Teto de boate desaba na Coreia do Sul e mata duas pessoas

Várias pessoas estavam no interior do edifício quando a estrutura caiu

Publicado em 27 de julho de 2019 às 16:02 - Atualizado há 6 anos

Segundo agência de notícias sul-coreana Yonhap News, teto desabou na madrugada deste sábado e atleta de polo aquático seria um dos feridos Crédito: Divulgação

A queda do teto de uma boate na madrugada deste sábado (27) na Coreia do Sul deixou duas pessoas mortas. Há vários feridos, entre os quais, atletas estrangeiros que participam no Campeonato Mundial de Jogos Aquáticos.

Várias pessoas estavam no interior do edifício quando a estrutura caiu.

O acidente aconteceu na cidade de Gwangju, a 300 quilômetros de Seul, cidade que acolhe a competição mundial.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta