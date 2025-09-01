Terremoto

Terremoto no Afeganistão destrói vilarejos e mata pelo menos 250 pessoas no leste do país

Diversos vilarejos foram destruídos. O tremor de magnitude 6 foi registrado no fim da noite do domingo, dia 31, com epicentro na Província de Nangarhar

Publicado em 1 de setembro de 2025 às 09:26

O número de feridos é estimado, até agora, em cerca de 500, segundo a Associated Press Crédito: Reprodução

Um forte terremoto atingiu o leste do Afeganistão, perto da fronteira com o Paquistão, e matou ao menos 250 pessoas. Diversos vilarejos foram destruídos. O tremor de magnitude 6 foi registrado no fim da noite do domingo, dia 31, com epicentro na Província de Nangarhar, segundo o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

"As operações de resgate ainda estão em andamento, e várias vilas foram completamente destruídas. Os números de mortos e feridos estão mudando", disse um porta-voz do Ministério da Saúde Pública do Afeganistão. O número de feridos é estimado, até agora, em cerca de 500, segundo a Associated Press.

