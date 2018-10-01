Terremoto e tsunami na Indonésia deixam pelo menos 844 mortos

O número de vítimas fatais pode aumentar quando as equipes de resgate atingirem as comunidades devastadas por um terremoto de magnitude 7,5 e subsequentes ondas de tsunamis de até seis metros na última sexta-feira Crédito: Pixabay

Autoridades da Indonésia tentam obter ajuda internacional para a ilha de Sulawesi, atingida pelo terremoto, que deixou 844 mortos, incluindo 34 crianças em um acampamento cristão. Mas o número de vítimas fatais pode aumentar quando as equipes de resgate atingirem as comunidades devastadas por um terremoto de magnitude 7,5 e subsequentes ondas de tsunamis de até seis metros na última sexta-feira.

A porta-voz da Cruz Vermelha na Indonésia, Aulia Arriani, afirmou que uma igreja em uma área do distrito de Sigi, ao Sul de Palu, havia sido engolida por lama e destroços. Autoridades disseram que a área sofreu liquefação, quando o choque do terremoto desestabilizou temporariamente o solo.

 Meus voluntários encontraram 34 corpos de crianças que estavam fazendo um acampamento bíblico  disse Arriani.

Dezenas de pessoas foram encontradas presas nos escombros de vários hotéis e um shopping na pequena cidade de Palu, a 1,5 mil quilômetros a Nordeste de Jacarta. Outras centenas de pessoas podem ter sido atingidas pelos deslizamentos de terra que devastaram aldeias. As regiões afetadas pelo terremoto somam cerca de 1,4 milhão de habitantes.

Uma das áreas mais impactadas é Donggala, uma região de 300 mil habitantes ao Norte de Palu e perto do epicentro do terremoto, além de dois outros distritos, onde a comunicação foi interrompida.

A funcionária do serviço humanitário Lian Gogali, que havia chegado ao distrito de Donggala de motocicleta, disse que centenas de pessoas que enfrentam a falta de comida e remédios estavam tentando sair, mas as equipes de resgate ainda não haviam chegado e as estradas estavam bloqueadas.

 É devastador  afirmou à agência de notícias "Reuters".

O presidente Joko Widodo disse aos repórteres que eliminar essas pessoas era uma prioridade.

 A retirada de pessoas ainda não está terminada. Há muitos lugares onde a retirada não pode ser feita devido à ausência de equipamentos pesados, mas ontem (domingo) à noite o equipamento começou a chegar  disse Joko Widodo.  Vamos enviar o máximo possível de comida possível hoje (segunda-feira) com os aviões Hercules, diretamente de Jacarta  acrescentou, referindo-se ao avião de transporte militar C-130.

Uma mulher foi encontrada viva nas ruínas durante a noite deste domingo no bairro de Balaroa, onde cerca de 1,7 mil casas foram engolidas pelo solo quando o terremoto atingiu a localidade, de acordo com a agência nacional de resgate.

 Não sabemos quantas vítimas poderiam estar enterradas lá, estima-se que sejam centenas  disse Sutopo Purwo Nugroho, porta-voz da Agência Nacional de Mitigação de Desastres.

No entanto, quase três dias após o terremoto, a extensão do desastre ainda não foi verificada pelas autoridades, que se preparam para o aumento do número de vítimas - talvez em milhares - à medida que conexões com áreas remotas ao longo da costa são restauradas.

Sulawesi é uma das cinco ilhas principais do país do arquipélago propenso a terremotos e está montada em linhas de falha. Vários tremores abalaram a região.

O acesso a muitas áreas está sendo prejudicado por estradas danificadas, deslizamentos de terra e pontes desmoronadas. Filas em postos de gasolina nas proximidades de Palu se estendiam por quilômetros. Comboios transportando comida, água e combustível aguardavam escoltas policiais para evitar furtos antes de se dirigirem para a cidade enquanto os residentes saíam.

A companhia estatal de energia disse que estava transportando 4 mil litros de combustível, enquanto a agência de logística da Indonésia disse que enviaria centenas de toneladas de arroz. O governo alocou 560 bilhões de rupias (US $ 37,58 milhões) para a recuperação.

 Eu pegaria um avião em qualquer lugar. Estou esperando há dois dias. Não comi, mal bebi um pouco de água  disse Wiwid, vendedor de alimentos de 44 anos.

A Indonésia, que está no Anel de Fogo do Pacífico, sismicamente ativo, está muito familiarizada com terremotos e tsunamis. Um terremoto em 2004 desencadeou um tsunami no Oceano Índico que matou 226 mil pessoas em 13 países, incluindo mais de 120 mil na Indonésia.

As perguntas certamente serão perguntadas por que os sistemas de alerta montados depois do desastre pareciam ter fracassado na sexta-feira, e por que mais pessoas nas áreas costeiras não mudaram para um lugar mais alto depois de um grande terremoto, mesmo na ausência de um aviso oficial.

O porta-voz da agência de desastres Nugroho disse a repórteres no domingo que nenhuma das bóias de tsunami da Indonésia, um dispositivo usado para detectar ondas, está em operação desde 2012. Ele culpou a falta de fundos.

A agência de meteorologia e geofísica BMKG emitiu um alerta de tsunami após o terremoto, mas o levantou 34 minutos depois, recebendo críticas de que tinha sido

A Indonésia garantiu que o Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial podem realizar a reunião na ilha de Bali este mês, disse o ministro Luhut Binsar Pandjaitan em um comunicado.