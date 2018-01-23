Terremoto de magnitude 8,2 atinge Alasca e provoca alerta de tsunami

Um terremoto de magnitude 8,2 foi registrado nesta terça-feira no Alasca, provocando preocupações de que um tsunami poderia acontecer na costa oeste dos EUA e no Canadá. O epicentro do tremor foi registrado a 256 quilômetros de Chiniak e a 10 quilômetros de profundidade às 7h31m (horário de Brasília), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
As autoridades estão atentas para o reflexo de tsunami dos estados de Washington, Oregon e Califórnia. Também estão sob alerta o Havaí e a província canadense British Columbia. Os moradores da região costeira receberam ordens de se mover em direção ao interior ou a áreas elevadas.
"Com base nos parâmetros preliminares de terremoto, ondas de tsunami perigosas são possíveis. Nenhuma área coberta por esta mensagem parece estar imediatamente ameaçada. A situação está sob investigação", destacou o Centro de Alerta de Tsunami NWS.
O Departamento de Polícia de Anchorage informou que a cidade do Alasca não está na zona de observação das grandes ondas, solicitando que moradores não liguem para os serviços de emergência por este motivo. Já a agência meteorológica do Japão informou que está monitorando a situação, mas não emitiu alerta de tsunami.