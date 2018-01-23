Terremoto de magnitude 8,2 atinge Alasca e provoca alerta de tsunami

Costa dos EUA e Alasca estão sob alerta para tsunami Crédito: Reprodução/Centro de Alerta de Tsunami NWS

Um terremoto de magnitude 8,2 foi registrado nesta terça-feira no Alasca, provocando preocupações de que um tsunami poderia acontecer na costa oeste dos EUA e no Canadá. O epicentro do tremor foi registrado a 256 quilômetros de Chiniak e a 10 quilômetros de profundidade às 7h31m (horário de Brasília), informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.

As autoridades estão atentas para o reflexo de tsunami dos estados de Washington, Oregon e Califórnia. Também estão sob alerta o Havaí e a província canadense British Columbia. Os moradores da região costeira receberam ordens de se mover em direção ao interior ou a áreas elevadas.

"Com base nos parâmetros preliminares de terremoto, ondas de tsunami perigosas são possíveis. Nenhuma área coberta por esta mensagem parece estar imediatamente ameaçada. A situação está sob investigação", destacou o Centro de Alerta de Tsunami NWS.