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Desastre

Terremoto de magnitude 7,2 causa estragos no Haiti

O sismo foi registrado às 8h29 locais (9h29 de Brasília). Dez minutos depois, houve uma réplica de magnitude 5,2. Segundo informações do governo, são ao menos 227 mortos

Publicado em 14 de Agosto de 2021 às 12:46

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

14 ago 2021 às 12:46
Conflito entre Israel e Palestina
Terremoto de magnitude 7,2 causou estragos no Haiti Crédito: Kalil Hamra | AP | Estadão Conteúdo
Um terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter atingiu o Haiti na manhã deste sábado (14), com o epicentro no noroeste da ilha de Hispaniola, a 160 km de Porto Príncipe, a capital do país. O sismo foi registrado às 8h29 locais (9h29 de Brasília). Dez minutos depois, houve uma réplica de magnitude 5,2. A ocorrência deixou ao menos 227 mortos, além de centenas de feridos e desaparecidos, segundo o governo.
Nas redes sociais, vídeos gravados por moradores mostravam prédios residenciais derrubados e pessoas correndo em meio a escombros e gritando.
Os principais danos teriam ocorrido nas cidades de Jérémie e Los Cayos. Há imagens de edifícios religiosos, casas e escolas que teriam sido afetados.
Uma réplica de 5,2 ocorreu 10 minutos depois do tremor principal.
A Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos EUA emitiu um alerta de tsunami na costa do Haiti.
"Acordei e não tive tempo de colocar os sapatos. Nós vivemos o terremoto de 2010 e tudo o que pude fazer foi correr, minha cama estava tremendo. Todos gritavam para que saíssemos às ruas", disse Naomi Verneus, 34, à agência de notícias Reuters.
O terremoto chega num momento de instabilidade política e de crise econômica do país. No último dia 7 de julho, o então presidente Jovenel Moïse foi assassinado por um grupo de mercenários.
Há 11 anos, um terremoto de 7 graus causou uma terrível destruição no país. Foram mais de 200 mil mortos, 300 mil feridos e 1,5 milhão de desabrigados.
O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse no Twitter que está acompanhando "a mais recente tragédia em curso no Haiti". "Envio meus sentimentos a todos os afetados pelo terremoto. Minhas profundas condolências a todos que perderam familiares e amigos. A ONU está trabalhando para apoiar os esforços de resgate e assistência", afirmou.
O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, aprovou ajuda "imediata" ao Haiti e designou a diretora da Usaid (a agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional), Samantha Power, para coordenar o esforço, disse um funcionário da Casa Branca a repórteres.

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