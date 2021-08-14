Terremoto de magnitude 7,2 causa estragos no Haiti

Terremoto de magnitude 7,2 causou estragos no Haiti Crédito: Kalil Hamra | AP | Estadão Conteúdo

Um terremoto de magnitude 7,2 na escala Richter atingiu o Haiti na manhã deste sábado (14), com o epicentro no noroeste da ilha de Hispaniola, a 160 km de Porto Príncipe, a capital do país. O sismo foi registrado às 8h29 locais (9h29 de Brasília). Dez minutos depois, houve uma réplica de magnitude 5,2. A ocorrência deixou ao menos 227 mortos, além de centenas de feridos e desaparecidos, segundo o governo.

Nas redes sociais, vídeos gravados por moradores mostravam prédios residenciais derrubados e pessoas correndo em meio a escombros e gritando.

Os principais danos teriam ocorrido nas cidades de Jérémie e Los Cayos. Há imagens de edifícios religiosos, casas e escolas que teriam sido afetados.

Uma réplica de 5,2 ocorreu 10 minutos depois do tremor principal.

A Administração Nacional de Oceanos e Atmosfera dos EUA emitiu um alerta de tsunami na costa do Haiti.

"Acordei e não tive tempo de colocar os sapatos. Nós vivemos o terremoto de 2010 e tudo o que pude fazer foi correr, minha cama estava tremendo. Todos gritavam para que saíssemos às ruas", disse Naomi Verneus, 34, à agência de notícias Reuters.

O terremoto chega num momento de instabilidade política e de crise econômica do país. No último dia 7 de julho, o então presidente Jovenel Moïse foi assassinado por um grupo de mercenários.

Há 11 anos, um terremoto de 7 graus causou uma terrível destruição no país. Foram mais de 200 mil mortos, 300 mil feridos e 1,5 milhão de desabrigados.

O secretário-geral da ONU, António Guterres, disse no Twitter que está acompanhando "a mais recente tragédia em curso no Haiti". "Envio meus sentimentos a todos os afetados pelo terremoto. Minhas profundas condolências a todos que perderam familiares e amigos. A ONU está trabalhando para apoiar os esforços de resgate e assistência", afirmou.