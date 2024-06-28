Terremoto de magnitude 7.0 atinge costa sul do Peru e é sentido em Lima Crédito: Serviço Geológico dos Estados Unidos/Reprodução

Um terremoto de magnitude 7.0 atingiu a costa do Peru na madrugada desta sexta-feira (28) e, apesar da intensidade, não deixou mortos nem grandes danos na infraestrutura, segundo autoridades locais. O tremor foi sentido em Lima e em grande parte da costa sul e central do país.

O sismo ocorreu a uma profundidade de 42 km, por volta das 0h36 locais (02h36 em Brasília), no departamento de Arequipa, 780 quilômetros ao sul de Lima.

A 41 quilômetros do epicentro estão as cidades de Chala, com cerca de 10 mil habitantes, e Yauca, onde vivem 2.000 pessoas. Após o tremor, a região foi atingida por quatro réplicas de magnitude que variaram entre 4 e 4.6, causando deslizamentos de terra em estradas.

O número de feridos ainda não está claro. O jornal La Republica afirma que há quatro e atribui a informação ao Instituto Nacional de Defesa Civil e ao Ministério da Saúde. De acordo com a agência de notícias Reuters, porém, o chefe de Gerenciamento de Riscos de Desastres, David Aponte, informou a uma rádio local que havia três feridos e, mais tarde, a pasta de Saúde falou em cinco pessoas atendidas em hospitais da região.

Também a uma rádio, o assessor do governo regional de Arequipa Carlos Zanabria disse que houve registros de danos materiais em alguns distritos, mas que ele não ouviu relatos de mortes.

De todas as formas, o governo disse nas redes sociais que estava monitorando a situação para avaliar os danos e "determinar as ações a serem tomadas". Em nome do governo, o chefe de gabinete, Gustavo Adrianzén, afirmou que desejava transmitir tranquilidade. "O terremoto passou, estamos fazendo as primeiras avaliações e até agora não há mortos", disse ele.

Durante a madrugada, o Centro Nacional de Alerta de Tsunami dos Estados Unidos disse que havia uma ameaça de tsunami e que ondas entre um e três metros acima do nível do mar haviam sido registradas em algumas partes do litoral do Peru. A Direção de Hidrografia e Navegação da Marinha também emitiu inicialmente um alerta de tsunami, depois descartado pelas autoridades peruanas.