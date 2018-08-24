Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Terremoto de 7,1 graus de magnitude atinge o Peru
Puerto Maldonado

Terremoto de 7,1 graus de magnitude atinge o Peru

Até o momento, não houve relatos de danos ou feridos

Publicado em 24 de Agosto de 2018 às 10:52

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

24 ago 2018 às 10:52
Terremoto de 7,1 graus de magnitude atinge o Peru Crédito: Pixabay
Um terremoto de magnitude 7,1 foi registrado 250 quilômetros a noroeste de Puerto Maldonado, no Peru, no início desta sexta-feira, a uma profundidade de 610 quilômetros, informou o Serviço Geológico dos Estados Unidos.
Não houve relatos imediatos de danos, mas usuários de redes sociais disseram que os tremores foram sentidos por todo o país e chegaram até Arica, no norte do Chile.
Dois fortes choques atingiram a cidade peruana de Pucallpa, localizada a noroeste do epicentro do terremoto, de acordo com publicações de diversos moradores no Twitter.
Nenhum alerta de tsunami foi emitido pelo Centro de Alerta de Tsunami do Pacífico, e o serviço de bombeiros do Chile disse no Twitter que o tremor não tinha o potencial de gerar um tsunami no litoral chileno.
 

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Cantor Roberto Carlos comemora os 85 anos em show em Cachoeiro de Itapemirim
Roberto Carlos emociona fãs em show de aniversário em Cachoeiro de Itapemirim
Gilmara Dias é de Mimoso do Sul e tem 58 anos
Fãs colecionam histórias com Roberto Carlos e celebram reencontro em Cachoeiro
Cantor Roberto Carlos desembarcou no Aeroporto de Cachoeiro de Itapemirim para show na cidade e para homenagear o pai dele, que recebeu placa no terminal de passageiros
Roberto Carlos desembarca em Cachoeiro para show histórico: "Dá frio na barriga"

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados