Mundo

'Tempestade' política, polarização e relação com Trump: os desafios do novo presidente eleito da Coreia do Sul

O candidato de oposição Lee Jae-myung foi eleito presidente da Coreia do Sul, em eleição marcada pela polarização e alto comparecimento às urnas, depois de seis meses de caos político causado pela tentativa de decretação de lei marcial pelo ex-presidente Yoon Suk-yeol.

Publicado em 3 de junho de 2025 às 19:39

O presidente eleito da Coreia do Sul, Lee Jae-myung, terá agora o desafio de conciliar a união do país com os desafios da política externa Crédito: EPA-EFE

As eleições presidenciais da Coreia do Sul trouxeram uma vitória clara para o candidato oposicionista Lee Jae-myung, seis meses depois do fracasso da tentativa de decretação da lei marcial no país pelo seu predecessor, Yoon Suk-yeol.>

A breve e desastrosa medida provocou enormes protestos e pôs fim à carreira política do então presidente. Yoon sofreu impeachment e ainda enfrenta acusações criminais por abuso de poder.>

Mas o caos político que se seguiu significa que o maior desafio de Lee ainda está por vir. Ele precisa unir um país polarizado que ainda está se recuperando da crise.>

E o presidente eleito também enfrenta desafios no exterior. O principal deles é a negociação de um acordo comercial com o presidente americano, Donald Trump, para reduzir o golpe resultante das tarifas de importação impostas pelo maior aliado da Coreia do Sul.>

>

Seu principal oponente foi o candidato do partido governista Kim Moon-soo, ex-membro do gabinete de Yoon.>

Kim havia ficado para trás nas pesquisas há semanas e, nas primeiras horas desta quarta-feira (4/6), reconheceu a derrota, felicitando Lee "pela sua eleição".>

Em um discurso anterior, Lee havia indicado sua vitória, mas se absteve de declará-la. Ele afirmou que sua primeira prioridade seria a "recuperação" da democracia sul-coreana.>

A atual eleição antecipada ocorreu apenas três anos depois que o presidente eleito, agora com 61 anos de idade, perdeu sua última eleição presidencial para Yoon, por uma margem ínfima.>

Trata-se de um retorno notável para alguém que foi envolvido em diversos escândalos políticos, causados por investigações sobre supostos atos de corrupção e brigas de família.>

Analistas afirmam que a vitória de Lee também é resultado da rejeição ao Partido do Poder do Povo (PPP), governista, que ficou manchado pelo decreto de lei marcial do ex-presidente Yoon.>

"Os eleitores não expressaram necessariamente forte apoio à agenda de Lee", declarou à BBC o presidente da empresa Min Consulting, Park Sung-min. "Eles reagiram ao que consideravam uma ruptura da democracia.">

"As eleições passaram a ser um veículo para expressar indignação... [e] foi uma clara reprovação do partido do governo, que havia sido cúmplice ou diretamente responsável pelas medidas da lei marcial.">

Park destaca que a vitória de Lee demonstra que os eleitores colocaram a democracia sul-coreana "acima de tudo".>

O comparecimento às urnas na Coreia do Sul atingiu 79,4% dos eleitores, o maior índice desde 1997 Crédito: Reuters

O que vem pela frente

O impeachment de Yoon também deixou seu antigo partido dividido e desordenado. Desentendimentos internos atrasaram o anúncio do seu candidato presidencial até o início de maio.>

O caos do PPP vai além de Yoon Suk-yeol. Afinal, dois presidentes em exercício seguintes também sofreram impeachment, até que um deles foi reconduzido ao poder – um sinal das controvérsias que passaram a reinar na política sul-coreana.>

Tudo isso certamente ajudou o Partido Democrata, de oposição, e seu candidato Lee, que acenava com mais estabilidade.>

Mas, embora tenha vencido a eleição, seus desafios estão longe de acabar. O presidente eleito enfrenta um julgamento na Suprema Corte da Coreia do Sul, por acusações de violação da legislação eleitoral.>

A Corte adiou o julgamento até depois da eleição para evitar interferências, já que uma eventual condenação poderia tê-lo impedido de concorrer.>

Mas ainda não está claro o que irá acontecer se Lee, agora, for considerado culpado.>

As leis do país determinam que os presidentes no exercício do cargo não podem ser processados por razões criminais, exceto por insurreição ou traição.>

Lee Jae-myung tem uma carreira controversa. Ele formou uma base de apoio leal, mas também despertou desaprovação e ira pelo que alguns chamam de estilo "brusco".>

O presidente eleito falou abertamente sobre sua infância difícil em uma família da classe trabalhadora. Ele cursou a faculdade posteriormente e se tornou advogado defensor dos direitos humanos.>

Lee seguiu, então, a carreira política pelo Partido Democrata, até se tornar seu candidato presidencial em 2022. Sua campanha assumiu uma plataforma mais à esquerda, prometendo abordar a desigualdade de gênero, por exemplo.>

Mas, depois de perder a eleição, ele mudou de rumo. Desta vez, ele se moveu mais para o centro e adotou uma posição mais segura nas suas propostas políticas.>

O ex-presidente Yoon Suk-yeol sofreu impeachment, mas seu legado influenciou profundamente esta eleição Crédito: Getty Images

Quando assumir a presidência, Lee também precisará se aproximar do PPP e trabalhar em conjunto com o partido que ele tanto combateu durante o mandato do ex-presidente Yoon.>

O novo presidente talvez precise que alguns membros do partido trabalhem com ele para reconstruir a confiança do público e recompor um país fragmentado.>

"Anos de escalada da polarização, nos governos [anteriores] de Moon [Jae-in] e Yoon, deixaram o cenário político da Coreia do Sul amargamente dividido", explica Park.>

"Lee pode falar em unidade nacional, mas ele enfrenta um profundo dilema: como buscar a prestação de contas pelo que muitos consideram uma tentativa de insurreição, sem aprofundar as próprias divisões que ele pretende eliminar.">

Apesar da derrota do PPP, Yoon ainda conta com uma base de apoio considerável, forte e ativa. E ela provavelmente irá se manter assim por um bom tempo.>

Seus apoiadores – principalmente eleitores homens jovens e idosos – costumam apoiar fortes narrativas de direita. Muitos deles acreditam que sua declaração de lei marcial era necessária para proteger o país.>

Muitos dos seus apoiadores também divulgam teorias da conspiração. Eles defendem que o partido de Yoon foi vítima de fraude eleitoral.>

Milhares de manifestantes protestaram contra seu impeachment. Em janeiro, pouco depois da sua prisão, uma multidão invadiu um tribunal e atacou policiais em apoio a Yoon.>

Com a saída do ex-presidente, surge a questão: quem poderá preencher este vácuo junto à sua base de apoio?>

O candidato Lee Jun-seok, terceiro nas pesquisas, é popular entre os homens jovens Crédito: Getty Images

Um nome específico vem se destacando: Lee Jun-seok também foi candidato a presidente, mas abandonou a disputa na terça-feira (3/6), quando as pesquisas indicavam que ele estava muito atrás, com apenas 7,7% dos votos.>

Ainda assim, ele é bastante popular entre muitos homens jovens, pelas suas visões antifeministas. Ele relembra um pouco o ex-presidente Yoon, já que a igualdade das mulheres se tornou um tema polarizador durante seu mandato.>

Os homens jovens, na casa dos 30 anos, votaram em maiores números que o habitual nesta eleição. Em parte, eles foram atraídos por candidatos como Lee Jun-seok.>

Os eleitores que desejam que o governo liderado pelo PPP seja responsabilizado pelos fatos ocorridos, de um lado, e os que desejavam impedir que Lee Jae-myung chegasse à presidência, de outro, fizeram com que o comparecimento este ano atingisse 79,4% – o nível mais alto desde 1997.>

Mas Lee não irá se ocupar apenas de tentar eliminar estas divisões internas no futuro próximo. Ele também precisará enfrentar urgentes questões externas, como lidar com a aliança entre os Estados Unidos e a Coreia do Sul no governo Trump.>

"Os preocupantes desafios domésticos da Coreia do Sul estão cada vez mais interligados com a dinâmica global", afirma Park.>

Para ele, esta questão traz consequências para a economia e a defesa do país asiático, já que os Estados Unidos são um parceiro comercial e aliado de segurança fundamental.>

Para ele, chegar a um acordo comercial com os americanos está no topo da agenda, pois a baixa demanda e o lento crescimento já estão prejudicando a economia sul-coreana.>

Lee é um político experiente que chega à presidência sabendo de tudo isso. E, nas primeiras horas após sua eleição, ele fez uma promessa aos eleitores do seu país.>

"Farei o máximo para cumprir com a grande responsabilidade e a missão que me foi confiada e não frustrar as expectativas do nosso povo", declarou o presidente eleito à imprensa.>

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta