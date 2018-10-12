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Desastre Natural

Tempestade Michael: sobe para 11 número de mortos nos EUA

As novas mortes se somam às seis já conhecidas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 out 2018 às 15:02

Publicado em 12 de Outubro de 2018 às 15:02

Internauta registra tempestade com raios em Vila Prudêncio, Cariacica, na madrugada desta quarta-feira (11) Crédito: Elias Gleyser
Autoridades dos Estados Unidos confirmaram nesta sexta-feira (12) cinco novas mortes causadas pelo ciclone Michael, todas elas no estado da Virgínia, o que eleva para 11 o número de óbitos causados pelo sistema de baixa pressão que, nas últimas horas, perdeu força e foi rebaixado de furacão para tempestade tropical.
"Confirmadas cinco mortes relacionadas com Michael, 520 mil [pessoas] sem eletricidade e 1,2 mil estradas fechadas", informou no começo da manhã o Departamento de Emergência do estado da Virgínia (VDEM) pelo Twitter.
As novas mortes se somam às seis já conhecidas: quatro na Flórida, uma na Carolina do Norte e outra na Geórgia.
Apesar de a tempestade ter perdido força e estar se afastando do território americano, as autoridades advertem que ainda há perigo, pois alguns tornados se formaram por consequência do ciclone.
O Centro Nacional de Furacões (NHC, na sigla em inglês) advertiu durante a madrugada que esperava a presença de fortes ventos "capazes de derrubar árvores e causar danos estruturais" em partes da Carolina do Norte e da Virgínia.
O Furacão
Michael se formou na terça-feira (09) em alto mar e entrou em terra firme na quarta-feira (10). Ele vem atravessando o território norte americano pela região sul do país, mas tem uma rota prevista para sair do país logo.
Rebaixado para tempestade tropical nesta quinta-feira (11), Michael atravessava a Carolina do Norte com ventos máximos sustentados de cerca de 85 km/h, em direção ao nordeste, segundo o boletim do NHC.

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