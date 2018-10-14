Tempestade Leslie: capixaba em Portugal narra cenário de destruição

Figueira da Foz, em Portugal, após Tempestade Leslie Crédito: Aline Salaroli

"Era para ser mais um final de semana incrível, mas infelizmente aconteceu essa tragédia que deixou tantas pessoas desabrigadas e provocou tanta destruição". Há quatro meses em Figueira da Foz, em Portugal, a capixaba Aline Salaroli, 33 anos, vivenciou a tempestade Leslie, que deixou 27 feridos no país . O fenômeno atingiu Portugal na madrugada deste domingo (14), com ventos de 176 km/h.

A consultora de bem-estar Aline Salaroli conta que estava em um restaurante durante reunião, quando a tempestade atingiu a cidade Vieira de Leiria, onde ela participava de um evento. "Nós não ficamos desesperados na hora, pois de onde estávamos, a tragédia aparentemente não era tanta. Só depois de mais ou menos uma hora depois que tivemos a noção, quando conseguimos sair e sentimos a ventania ao atravessar a rua para ir para o hotel", relata.

Ainda de acordo com a capixaba, a orla da cidade foi muito afetada. "Os prédios são bem estruturados, isso ajuda. Mas é possível ver muitas árvores caídas, placas no chão e muitos restaurantes da orla também foram afetados. É possível ver até ponto de ônibus destruído", conta.

"Me sinto uma privilegiada, pois em meia a tanta destruição, meu prédio não foi muito afetado. Nunca passei por um momento desses nesses 33 anos de vida. Fico emocionada só de falar, é como vemos nos filmes", conclui Aline.

TEMPESTADE

Na passagem da tempestade Leslie por Portugal na madrugada deste domingo (14), 27 pessoas ficaram levemente feridas, 325 mil estão sem fornecimento de energia elétrica e 61, desalojadas.

Segundo o último balanço da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), os feridos foram levados para hospitais, mas já puderam retornar para suas casas. Três pessoas receberam assistência local.

A Proteção Civil registrou 1,9 mil incidentes durante a noite do sábado (13) e na madrugada deste domingo (14), a maior parte (perto de 1,2 mil) por causa de quedas de árvores, às quais se somaram inundações e desabamento de estruturas.

Um total de 61 pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas devido a danos ou quedas de árvores, embora a maioria já tenha retornado.