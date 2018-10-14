Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Tempestade Leslie: capixaba em Portugal narra cenário de destruição
Veja vídeo

Tempestade Leslie: capixaba em Portugal narra cenário de destruição

Ventos chegaram a 176 km/h; 27 pessoas ficaram feridas, 61 desalojados; mais de 325 mil ficaram sem energia
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 out 2018 às 19:43

Publicado em 14 de Outubro de 2018 às 19:43

Figueira da Foz, em Portugal, após Tempestade Leslie Crédito: Aline Salaroli
"Era para ser mais um final de semana incrível, mas infelizmente aconteceu essa tragédia que deixou tantas pessoas desabrigadas e provocou tanta destruição". Há quatro meses em Figueira da Foz, em Portugal, a capixaba Aline Salaroli, 33 anos, vivenciou a tempestade Leslie, que deixou 27 feridos no país. O fenômeno atingiu Portugal na madrugada deste domingo (14), com ventos de 176 km/h.
A consultora de bem-estar Aline Salaroli conta que estava em um restaurante durante reunião, quando a tempestade atingiu a cidade Vieira de Leiria, onde ela participava de um evento. "Nós não ficamos desesperados na hora, pois de onde estávamos, a tragédia aparentemente não era tanta. Só depois de mais ou menos uma hora depois que tivemos a noção, quando conseguimos sair e sentimos a ventania ao atravessar a rua para ir para o hotel", relata.
Ainda de acordo com a capixaba, a orla da cidade foi muito afetada. "Os prédios são bem estruturados, isso ajuda. Mas é possível ver muitas árvores caídas, placas no chão e muitos restaurantes da orla também foram afetados. É possível ver até ponto de ônibus destruído", conta.
"Me sinto uma privilegiada, pois em meia a tanta destruição, meu prédio não foi muito afetado. Nunca passei por um momento desses nesses 33 anos de vida. Fico emocionada só de falar, é como vemos nos filmes", conclui Aline.
TEMPESTADE
Na passagem da tempestade Leslie por Portugal na madrugada deste domingo (14), 27 pessoas ficaram levemente feridas, 325 mil estão sem fornecimento de energia elétrica e 61, desalojadas.
Segundo o último balanço da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), os feridos foram levados para hospitais, mas já puderam retornar para suas casas. Três pessoas receberam assistência local.
A Proteção Civil registrou 1,9 mil incidentes durante a noite do sábado (13) e na madrugada deste domingo (14), a maior parte (perto de 1,2 mil) por causa de quedas de árvores, às quais se somaram inundações e desabamento de estruturas.
Um total de 61 pessoas tiveram que ser retiradas de suas casas devido a danos ou quedas de árvores, embora a maioria já tenha retornado.
Também aconteceram alguns acidentes de trânsito e danos em "vários carros" que estavam estacionados na via pública, assim como fechamentos de estradas, que já foram reabertas.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Rosto derretido: entenda como a perda de peso rápida envelhece o rosto
Imagem de destaque
Abobrinha: 7 receitas vegetarianas leves para o jantar
Imagem de destaque
Renovação da FCA: contrato deve obrigar estudo para contorno em MG

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados