Calor extremo

Temperaturas acima dos 40 graus já fizeram seis mortos nos EUA

Em Washington os termômetros chegaram a atingir 41 graus, durante o dia de sábado. E tudo indica que, este domingo, as temperaturas fiquem mais altas

Publicado em 21 de julho de 2019 às 16:49 - Atualizado há 6 anos

Nos Estados Unidos (EUA) as altas temperaturas já provocaram pelo menos seis mortos. O centro e leste do país são as regiões mais afetadas pelo intenso calor. As temperaturas ultrapassaram os 40 graus em alguns locais.

Em Washington os termômetros chegaram a atingir 41 graus, durante o dia de sábado. E tudo indica que, este domingo, as temperaturas fiquem mais altas.

Muitas pessoas tiveram de ser deslocadas para centros com ar-condicionado, como bibliotecas ou centros comerciais. Foram cancelados vários eventos esportivos ao ar livre.

Só a partir de segunda-feira é que as temperaturas devem começar a baixar.

