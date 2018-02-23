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Japão

Tecnologia fará carro andar sem motorista

Nissan anuncia testes com modelo semiautônomo e pretende lançar novidade, comercialmente, em dois anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 fev 2018 às 17:19

Publicado em 23 de Fevereiro de 2018 às 17:19

Novo carro da Nissan poderá ser controlado por internet Crédito: Divulgação/Nissan
A Nissan anunciou, nesta sexta-feira (23), que pretende, a partir do mês que vem, iniciar os testes com o Easy Ride, um táxi-robô. O usuário poderá pedir um carro pelo celular e embarcar, sem motorista, até o seu destino. A empresa japonesa deverá lançar comercialmente o serviço do veículo semi-autônomo apenas em 2020. Na fase de experiência, o carro deverá operar em trecho de até 4,5 quilômetros da sede da montadora, em Yokohama. Estimativas de valores para o uso não foram divulgadas.
O Easy Ride possui câmeras, sensores e radares para reconhecer pedestres, interseções, semáforos e outros veículos. O serviço não dispensa totalmente o motorista, uma vez que a lei local não permite veículos totalmente autônomos. O motorista vai acompanhar o deslocamento do veículo, sem a necessidade de tocar no volante. Em alguns momentos, terá de intervir para evitar acidente. A Nissan recebeu a inscrição de 300 pessoas interessadas em experimentar o serviço, desenvolvido em parceria com a empresa de tecnologia DeNa.
"Nós, na DeNA, queremos abordar vários problemas de tráfego e usar o poder da Internet e da Inteligência Artificial que cultivamos. Esperamos resolver este problema", diz Isao Moriyasu, CEO da DeNA.
Para utilizar o Easy Ride, o usuário precisa baixar o aplicativo em seu celular. Após o início de sessão, o reconhecimento de voz é usado para definir um destino, a data e a hora para a viagem. No teste, há quatro destinos possíveis em Yokohama. No veículo, um display mostra rota em um mapa digital. O aplicativo está apenas em japonês, mas há planos para oferecer em outras línguas, sobretudo para atender o turismo.
Este é mais um serviço em teste em todo om mundo, como o Google Waymo e o piloto automático da Tesla. Grandes montadoras como a Mercedes e a Toyota, também, desenvolvem tecnologia para o carro autônomo.

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