Mundo

Talebã proíbe universidades de usarem livros escritos por mulheres

O decreto também proíbe o ensino de 18 disciplinas, incluindo direitos humanos e assédio sexual.

Publicado em 19 de setembro de 2025 às 07:32

As universidades afegãs foram instruídas a remover livros do currículo Crédito: AFP via Getty Images

O governo do Afeganistão, controlado pelo Talebã, baniu livros escritos por mulheres do sistema de ensino universitário do país como parte de uma nova proibição que também tornou ilegal o ensino de direitos humanos e assédio sexual.

Cerca de 140 livros escritos por mulheres — incluindo obras como "Segurança no Laboratório Químico" — estão entre os 680 livros considerados "preocupantes" devido às "políticas anti-Sharia [lei islâmica] e anti-Talebã".

As universidades também foram informadas que não têm mais permissão para ensinar 18 disciplinas.

Um oficial do Talebã disse que as disciplinas estão "em conflito com os princípios da Sharia e a política do sistema".

O decreto é o mais recente de uma série de restrições que o Talebã impôs desde que retornou ao poder, há quatro anos.

Nesta semana, a internet de fibra óptica foi proibida em pelo menos dez províncias por ordem do líder supremo do Talebã, em uma medida que, segundo o discurso dessas autoridades, visa evitar a imoralidade.

Mulheres e meninas estão sendo particularmente afetadas por mudanças promovidas pelo Talebã. Elas não têm acesso à educação após a sexta série. Uma de suas últimas alternativas de educação foi cortada no final de 2024, quando cursos de obstetrícia foram discretamente encerrados.

Agora, até mesmo temas diretamente ligado às mulheres discutidos em cadeiras universitárias foram alvos. Seis dos 18 temas proibidos em universidades são especificamente sobre mulheres, incluindo gênero e desenvolvimento, o papel das mulheres na comunicação e sociologia das mulheres.

O governo do Talebã disse que respeita os direitos das mulheres de acordo com sua interpretação da cultura afegã e da lei islâmica.

'Vazio na educação'

Um membro do comitê que revisou os livros confirmou à BBC a proibição de obras escritas por mulheres no ensino afegão.

Zakia Adeli, ex-vice-ministra da Justiça antes do retorno do Talebã e uma das autoras cujos livros foram colocados na lista de proibidos, não ficou surpresa com a decisão.

"Considerando o que o Talebã fez nos últimos quatro anos, não era absurdo esperar que eles impusessem mudanças no currículo", disse ela.

"Dada a mentalidade e as políticas misóginas do Talebã, é natural que, quando as próprias mulheres não têm permissão para estudar, suas opiniões, ideias e escritos também sejam suprimidos."

As novas diretrizes, que foram vistas pela BBC, foram emitidas no final de agosto.

Ziaur Rahman Aryubi, vice-diretor acadêmico do Ministério do Ensino Superior do governo Talebã, disse em uma carta às universidades que as decisões foram tomadas por um painel de "estudiosos e especialistas religiosos".

Além de livros escritos por mulheres, a proibição parece ter como alvo livros de autores ou editores iranianos. Um membro do painel de revisão de livros disse à BBC que a proibição foi criada para "evitar a infiltração de conteúdo iraniano" no currículo afegão.

Na lista de 50 páginas enviada a todas as universidades do Afeganistão, aparecem 679 títulos, 310 dos quais são de autoria de escritores iranianos ou publicados no Irã.

Duas pessoas diferentes, incluindo uma do comitê de revisão de livros, disseram à BBC que a decisão foi tomada para "evitar a infiltração de conteúdo iraniano" no currículo.

Afeganistão e Irã têm um relacionamento difícil, tendo entrado em conflito por questões como os direitos à água nos últimos anos. O Irã também forçou mais de 1,5 milhão de afegãos que viviam no país a cruzarem a fronteira novamente desde janeiro, em meio ao crescente sentimento anti-Afeganistão.

A decisão de censurar livros preocupou alguns professores. Um professor de uma instituição, que falou sob condição de anonimato, disse temer que seria quase impossível preencher a lacuna deixada pelas obras proibidas.

"Livros de autores e tradutores iranianos servem como o principal elo entre as universidades do Afeganistão e a comunidade acadêmica global. Sua remoção cria um vazio substancial no ensino superior", disse ele.

Um professor da Universidade de Cabul disse à BBC que, nessas circunstâncias, eles são forçados a preparar capítulos de livros didáticos eles mesmos, levando em consideração o que fazer e o que não fazer impostos pelo governo do Talebã.

Mas a questão crucial é se esses capítulos podem ser preparados de acordo com padrões globais ou não.

A BBC entrou em contato com o Ministério da Educação do Talebã para pedir uma manifestação do governo.

Este vídeo pode te interessar

Viu algum erro?

Fale com a redação Informar erro! Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem. Fale com a gente Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta