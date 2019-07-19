Mortes

Suspeito de incendiar estúdio no Japão afirma que tinha sido plagiado

O atentado no estúdio Kyoto Animation deixou ao menos 33 mortos e 10 feridos em estado grave

Incêndio no estúdio de animação em Kyoto, no Japão Crédito: Reprodução | Twitter

A polícia do Japão identificou nesta sexta-feira (19), o suspeito e o motivo do incêndio intencional do estúdio Kyoto Animation, que deixou ao menos 33 mortos e 10 feridos em estado grave na quinta-feira (18). Segundo a imprensa japonesa, citando testemunhas do incêndio e fontes policiais, Shinji Aoba, de 41, reclamava de plágio quando foi levado sob custódia pela polícia, ainda ferido pelas queimaduras. Ele está num hospital de Kyoto desde o ataque.

Aoba levou um carrinho carregando ao menos um balde de gasolina até a entrada do prédio do estúdio Kyoto Animation, na cidade de Kyoto, antes de derramar o líquido pela área, gritando "morram" enquanto as chamas queimavam o edifício. A polícia se negou a comentar. A Nippon TV informou que o suspeito estava sob efeito de anestesia devido a queimaduras, o que impedia que a polícia o interrogasse. "Ele parecia estar desconectado, ele parecia irritado, gritando algo sobre como ele havia sido plagiado", disse a repórteres uma mulher que viu o homem ser detido.

MAIORIA DAS VÍTIMAS MORREU NO ACESSO AO TELHADO

Os corpos de 19 das 33 pessoas que morreram na quinta-feira em um incêndio na cidade de Kyoto, no Japão, foram encontrados na escadaria para o telhado, cuja porta estava fechada, de acordo com relatórios oficiais divulgados hoje.

As autoridades acreditam que as pessoas que tentaram escapar para o telhado no meio da fumaça e chamas, mas não conseguiram pois não puderam abrir a porta.

A rede de televisão pública NHK também mencionou que as equipes de resgate encontraram a porta fechada, mas não com uma chave. Existe a possibilidade da porta ter sido bloqueada por corpos que se acumularam perto dela e isso impediu o restante de acessar o telhado.

Além dos 19 cadáveres encontrados no acesso ao telhado, outros 11 foram localizados no segundo andar, dois no primeiro e mais um nos degraus que ligavam o segundo e o terceiro andar. Segundo os sobreviventes, o incêndio provocou pânico entre os 74 ocupantes do prédio, onde funcionava um dos principais estúdios de animação do Japão.

INFERNO NO INCÊNDIO DA KYOTO ANIMATION

"Foi como olhar para o inferno", contou uma sobrevivente ao incêndio que destruiu o estúdio em Kyoto, matando 34 pessoas.

Várias pessoas foram ao local nesta sexta para colocar flores ante os destroços do prédio. "Esses jovens tinham da idade de meus netos. Se meus netos morressem em circunstâncias semelhantes, eu não gostaria de continuar vivendo", declarou Sachiko Konishi, de 78 anos, referindo-se às vítimas, cuja identidade ainda é mantida sob sigilo por parte das autoridades.

O que se sabe que em sua maioria eram jovens artistas, criadores de séries de TV de muito sucesso entre os admiradores do gênero anime. De acordo com especialistas e bombeiros, as chamas teriam destruído a estrutura quase que instantaneamente, deixando dezenas de pessoas presas e sem qualquer possibilidade de fuga.

"Uma pessoa pulou do segundo andar, tentando desesperadamente escapar do fogo, mas não pudemos correr para ajudá-la devido à intensidade do incêndio", contou uma mulher a um site afiliado ao jornal Asahi Shimbun. "Havia pessoas com queimaduras graves, chorando desesperadas."

