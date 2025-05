Mundo

STF torna réu núcleo militar acusado de golpe: quem já foi julgado e o que acontece agora

Com decisão, sobe para 33 total de réus acusados de planejar e executar tentativa golpista

Publicado em 20 de maio de 2025 às 18:39

Em março, Jair Bolsonaro tornou-se o primeiro ex-presidente brasileiro a virar réu sob acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado Crédito: Antonio Augusto/STF

A Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu nesta terça (20/5), por unanimidade, tornar réus mais 10 acusados de organizar e implementar uma tentativa de golpe de Estado para manter o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no poder.>

Com nove militares e um policial federal, o grupo é acusado de integrar o núcleo três do plano golpista denunciado pela Procuradoria-Geral da República (PGR), chamado também de "núcleo de ações táticas".>

A PGR havia denunciado 12 pessoas nesse núcleo, mas dois militares tiveram a denúncia rejeitada por falta de evidências suficientes de sua participação. >

O grupo foi acusado de monitorar autoridades e pressionar o Exército a apoiar a tentativa de Bolsonaro se manter presidente mesmo após a derrota eleitoral para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).>

Entre as atividades atribuídas a esse núcleo está o plano Punhal Verde e Amarelo, cujo objetivo seria matar Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin e o ministro do STF Alexandre de Moraes, na época também presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).>

As defesas negaram as acusações e alegaram falta de provas para a abertura do processo. >

Os advogados chegaram a reconhecer a participação de denunciados em reuniões narradas pela PGR, mas argumentaram se tratar de confraternizações informais, e não de encontros de planejamento golpista. >

Com a decisão de abrir um processo contra dez dos denunciados, sobe para 31 o número de réus no STF sob acusação de planejar e executar uma tentativa de golpe de Estado.>

No total, 34 pessoas foram denunciadas pela PGR em fevereiro, incluindo o próprio Bolsonaro, que se tornou réu em março.>

O único que falta ter a denúncia julgada é Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, empresário e neto do ex-presidente do período ditatorial João Figueiredo.>

Ele teria atuado com o núcleo de desinformação, acusado de propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizar ataques virtuais a instituições e autoridades. No entanto, Figueiredo Filho mora no exterior e ainda não foi encontrado para ser notificado da denúncia.>

A PGR dividiu os denunciados em cinco núcleos, e o STF já havia aceitado a abertura do processo contra três deles: o núcleo crucial, de onde teriam partido as principais decisões e ações; o núcleo 2, que faria o gerenciamento das ações ordenadas pelo núcleo crucial; e o núcleo 4, também chamado de núcleo de desinformação.>

A estratégia da PGR de fatiar a denúncia gerou críticas da defesa dos acusados, mas o Supremo validou a opção, sob o argumento de que "cada núcleo tinha peculiaridades diversas", conforme disse Moraes.>

Os julgamentos estão sendo conduzidos pela Primeira Turma do STF, formada pelos ministros Alexandre de Moraes (relator do caso), Flávio Dino, Cristiano Zanin, Cármen Lúcia e Luiz Fux.>

Os 33 que se tornaram réus agora enfrentarão processos criminais (uma para cada núcleo), momento em que acusação e defesa buscam produzir provas para convencer os ministros a condenar ou absolver os acusados.>

Entenda o que aconteceu até agora e o que vem pela frente.>

O que diz a denúncia da PGR?

Em 18 de fevereiro, a PGR denunciou Bolsonaro por supostamente liderar uma tentativa de golpe de Estado após sua derrota na eleição de 2022 para Lula.>

"A organização tinha por líderes o próprio presidente da República [Jair Bolsonaro] e o seu candidato a vice-presidente, o General Braga Neto. Ambos aceitaram, estimularam, e realizaram atos tipificados na legislação penal de atentado contra o bem jurídico da existência e independência dos poderes e do Estado de Direito democrático", escreveu o procurador-geral, Paulo Gonet.>

Segundo a denúncia, a organização criminosa teria atuado em várias frentes desde 2021 para levar à ruptura institucional em caso de derrota nas urnas — desde discursos atacando o sistema eleitoral brasileiro até supostas pressões sobre o Alto Comando das Forças Armadas para apoiar um decreto de cunho golpista, a chamada "minuta do golpe".>

Gonet citou ainda os bloqueios da Polícia Rodoviária Federal (PRF) no segundo turno da eleição em 2022, em especial em regiões onde Lula era favorito.>

É destacada ainda a atuação dos denunciados no suposto plano "Punhal Verde Amarelo", que teria como objetivo matar o vice-presidente Geraldo Alckmin e o presidente Lula, além de matar ou restringir a liberdade do ministro Alexandre de Moraes.>

A PGR diz que Bolsonaro não só sabia do plano como "acompanhou a evolução do esquema e a possível data de sua execução integral".>

Bolsonaro também é acusado pelo procurador-geral de "omissão" nos ataques de 8 de janeiro de 2023.>

O ex-presidente está inelegível até 2030 após ter sido punido pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) por abuso de poder e uso indevido dos meios de comunicação ao atacar ao sistema eleitoral brasileiro.>

A denúncia da PGR ocorreu quase quatro meses após Bolsonaro e mais 36 pessoas terem sido indiciadas criminalmente pela Polícia Federal (PF), em novembro.>

Após virar réu em março, o ex-presidente se manifestou em nota contra as acusações.>

Ele disse que é alvo "da maior perseguição político-judicial da história do Brasil, motivada por inconfessáveis desejos, por vaidades e por claros interesses políticos de impedir que eu participe e ganhe a eleição presidencial de 2026".>

"Me acusam de um crime que jamais cometi – uma suposta tentativa de golpe de Estado. Conversei com auxiliares alternativas políticas para a Nação, mas nunca desejei ou levantei a possibilidade da ruptura democrática. As mudanças nos comandos das Forças Armadas foram feitas sem problemas. Sempre agi nas quatros linhas da Constituição. Sempre!", acrescentou.>

Segundo a denúncia de Paulo Gonet, da PGR, a organização criminosa teria atuado em várias frentes desde 2021 para levar à ruptura institucional Crédito: Waldemir Barreto/Agência Senado

Quais são os núcleos denunciados e quem virou réu?

Ao todo, 34 pessoas foram denunciadas pela PGR em fevereiro.>

Núcleo 1: o 'núcleo crucial'>

Julgamento realizado em 25 e 26 de março (todos viraram réus)>

Composto por Bolsonaro e sete aliados próximos, os integrantes do "núcleo crucial" teriam sido, segundo a PGR, os principais articuladores e decisores da tentativa de golpe de Estado.>

Jair Bolsonaro, ex-presidente;

Alexandre Ramagem, ex-diretor-geral da Abin;

Almir Garnier Santos, ex-comandante da Marinha do Brasil;

Anderson Torres, ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal;

General Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência;

Mauro Cid, ex-chefe da Ajudância de Ordens da Presidência;

Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa;

Walter Braga Netto, ex-ministro da Casa Civil. >

Delação de Mauro Cid forneceu informações importantes à investigação que levou à denúncia da PGR Crédito: Antônio Cruz/Agência Brasil

Núcleo 2: 'gerenciamento de ações'>

Julgamento realizado em 22 de abril (todos viraram réus)>

Com seis integrantes, esse seria o núcleo responsável por direcionar forças policiais e produzir minutas golpistas, entre outras ações.>

Filipe Garcia Martins Pereira, ex-assessor especial de Assuntos Internacionais de Bolsonaro;

Marcelo Costa Câmara, coronel da reserva e ex-assessor do ex-presidente Jair Bolsonaro;

Silvinei Vasques, ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal (PRF);

Mário Fernandes, ex-número 2 da Secretaria-Geral da Presidência, general da reserva e homem de confiança de Bolsonaro;

Marília Ferreira de Alencar, ex-diretora de Inteligência do Ministério da Justiça na gestão de Anderson Torres;

Fernando de Sousa Oliveira, delegado da PF e ex-secretário-executivo da Secretaria de Segurança Pública do DF. >

Filipe Martins seria o responsável por auxiliar o ex-presidente com o projeto para decretar estado de sítio no país Crédito: Reprodução/X

Núcleo 3: 'ações táticas' (núcleo militar)>

Julgamento em 20 e 21 de maio (dez dos doze denunciados viraram réus)>

Com 12 pessoas denunciadas, o núcleo operacional monitoraria autoridades e faria pressão para o Exército apoiar um golpe. Esse grupo é composto por militares e um policial federal. Apenas dez viraram réus. >

Estevam Gaspar de Oliveira, general do Exército;

Hélio Ferreira Lima, tenente-coronel do Exército;

Rafael Martins de Oliveira, tenente-coronel do Exército;

Rodrigo Bezerra de Azevedo, tenente-coronel do Exército;

Wladimir Matos Soares agente da Polícia Federal;

Bernardo Romão Corrêa Netto, coronel do Exército;

Fabrício Moreira de Bastos, coronel do Exército;

Marcio Nunes de Resende Júnior, coronel do Exército;

Sérgio Cavaliere de Medeiros, tenente-coronel do Exército

Ronald Ferreira de Araújo Júnior, tenente-coronel do Exército >

Dois militares denunciados tiveram a denúncia rejeitada por falta de evidências suficientes de sua participação: >

Nilton Diniz Rodriguez, general do Exército;

Cleverson Ney Magalhães, coronel da reserva do Exército; >

O general de quatro estrelas Estevam Gaspar de Oliveira é um dos 12 integrantes do 'núcleo militar' na denúncia da PGR Crédito: Divulgação/Exército

Núcleo 4: 'núcleo da desinformação'>

Julgamento realizado em 6 de maio (todos viraram réus)>

Com sete integrantes, o núcleo da desinformação seria responsável por propagar notícias falsas sobre o processo eleitoral e realizar ataques virtuais a instituições e autoridades.>

Ailton Gonçalves Moraes Barros, major reformado do Exército;

Ângelo Martins Denicoli, major da reserva do Exército;

Carlos César Moretzsohn Rocha, engenheiro e presidente do Instituto Voto Legal;

Giancarlo Gomes Rodrigues, subtenente do Exército;

Guilherme Marques de Almeida, tenente-coronel do Exército;

Marcelo Araújo Bormevet, policial federal e ex-membro da Agência Brasileira de Inteligência (Abin);

Reginaldo Vieira de Abreu (coronel do Exército). >

Parte do 'núcleo da desinformação', o presidente do Instituto Voto Legal, Carlos Cesar Moretzsohn Rocha, se diz um dos criadores da urna eletrônica Crédito: Reprodução

Núcleo 5: desdobramento da desinformação>

Julgamento ainda não marcado>

Este núcleo tem apenas um acusado, que seria parte do grupo de desinformação, mas mora no exterior e ainda não foi encontrado para ser notificado.>

Paulo Renato de Oliveira Figueiredo Filho, empresário e neto do ex-presidente do período ditatorial João Figueiredo. >

Figueiredo Filho mora nos EUA e foi notificado da denúncia por edital. A medida ocorre quando a Justiça não consegue entrar em contato com o denunciado Crédito: Reprodução/Instagram

O que aconteceu no julgamento do 'núcleo crucial'?

Em 26 de março, Bolsonaro tornou-se o primeiro ex-presidente brasileiro a virar réu sob a acusação de liderar uma tentativa de golpe de Estado.>

A Primeira Turma do STF decidiu aceitar a denúncia contra ele e outros sete ex-integrantes do seu governo, sendo três generais do Exército — Augusto Heleno (ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional), Paulo Sérgio Nogueira (ex-ministro da Defesa) e Braga Netto (ex-ministro da Casa Civil).>

Eles fariam parte do que a PGR chamou de "núcleo crucial" de uma trama golpista contra a vitória do presidente Luiz Inácio Lula da Silva nas eleições de 2022. Todos negam as acusações.>

Os ministros Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux e Cármen Lúcia e o presidente da Primeira Turma, Cristiano Zanin, votaram de forma unânime pela aceitação da denúncia.>

Moraes defendeu que a peça acusatória da PGR apresentou indícios que possibilitam a instalação da ação penal contra os 8 integrantes do 'núcleo crucial' Crédito: Antonio Augusto/STF

Em seu voto, Moraes defendeu que a "peça acusatória da PGR apresentou em relação aos oito denunciados os indícios que possibilitam a instalação da ação penal".>

Moraes apresentou um vídeo com imagens dos atos golpistas de 8 de janeiro, acrescentando um tom emocional para o julgamento.>

Segundo o ministro, as imagens demonstram que a invasão das sedes dos Três Poderes não foi uma manifestação pacífica, como alguns argumentam.>

"Temos a tendência infelizmente de ir esquecendo. E as pessoas de boa-fé que têm esse viés de positividade acabam sendo enganadas pelas pessoas de má-fé que, com notícias fraudulentas e com milícias digitais, passam a querer uma própria narrativa de velhinhas com a Bíblia na mão, de pessoas que estavam passeando, de pessoas que estavam passeando e estavam com batom e foram só passar um batonzinho na estátua", disse o ministro.>

O ministro Flávio Dino também defendeu que a denúncia fosse aceita pela Primeira Turma do STF. Segundo ele, a denúncia da PGR apresentou elementos que comprovariam a ocorrência de uma tentativa de golpe, inclusive, com o uso da força.>

"Quanto à materialidade [ocorrência], não há dúvida quanto à sua viabilidade [da denúncia]. Exatamente porque houve o ataque ao Supremo, ao Congresso e ao Palácio do Planalto", disse.>

Segundo Flávio Dino, a denúncia da PGR apresentou elementos que comprovariam a ocorrência de uma tentativa de golpe, inclusive, com o uso da força Crédito: Reuters

Terceiro a votar, Fux começou lembrando a importância da democracia brasileira após o período de ditadura militar (1964-1985).>

"Nós conquistamos a democracia entre lutas e barricadas", lembrou o ministro.>

Em seu voto, a ministra Cármen Lúcia disse que não haveria dúvidas de que os atos de 8 de janeiro representaram uma tentativa de golpe de Estado e que seria necessário apurar as responsabilidades pelos atos que antecederam esse episódio.>

Último a votar, Zanin afirmou que a denúncia está longe de ser amparada exclusivamente numa delação premiada.>

"O que se tem aqui são diversos documentos, vídeos, dispositivos, diversos materiais que dão amparo aquilo que foi apresentado pela acusação", afirmou o ministro.>

Após a proclamação do resultado, Bolsonaro afirmou em nota que é alvo "da maior perseguição político-judicial da história do Brasil, motivada por inconfessáveis desejos, por vaidades e por claros interesses políticos de impedir que eu participe e ganhe a eleição presidencial de 2026".>

Como serão os processos contra os núcleos?

Cada processo criminal contra os diferentes núcleos terão três fases, explicou à reportagem a criminalista Marina Coelho Araújo, professora do Insper e vice-presidente do Instituto dos Advogados de São Paulo.>

A primeira é a instrução criminal, em que serão produzidas as provas do processo — que poderão confirmar a acusação ou comprovar a inocência dos réus.>

Nessa fase, exemplifica, podem ser realizadas perícias, quebras de sigilo, inclusão de documentos, assim como o depoimento das testemunhas indicadas pela acusação e pela defesa.>

Depois da instrução criminal, na segunda fase, será realizado o interrogatório dos réus. Esse é o momento de defesa pessoal dos acusados, ressalta a professora, em que eles têm direito a permanecerem calados, se preferirem.>

"Depois que as provas foram produzidas, o réu vai dizer qual é a versão dele para tudo isso", resume.>

E a terceira fase é a das alegações finais, em que a PGR e os advogados dos réus apresentam seus memoriais fundamentando seus pedidos por condenação ou absolvição.>

A acusação se manifesta primeiro e, em seguida, a defesa tem a palavra final.>

Concluídas as três fases, o relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes, vai produzir seu voto e liberar o caso para que seja marcado o julgamento na Primeira Turma.>

Como o caso já tramita na mais alta instância do Judiciário, há poucas possibilidades de recursos dentro do próprio STF.>

Após eventuais recursos, caso Bolsonaro seja condenado e receba uma pena superior a 8 anos de prisão, ele será preso em regime fechado.>

