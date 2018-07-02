Sony contrata roteirista para filme de super-heroína plus-size

A Sony Pictures contratou a roteirista norte-americana Maria Melnik, que trabalhou na série Deuses Americanos, para escrever um roteiro baseado na super-heroína Faith, da Valiant Comics, criada por Jim Shooter e David Lapham nos anos 1990. Segundo o site Deadline, o filme será produzido por Neal Moritz, Toby Jaffe e Dan Mintz.
Faith conta a história de Faith Herberts, uma adolescente plus-size obcecada com quadrinhos e ficção científica que descobre ter superpoderes como habilidade de voar e telecinese (controlar objetos com a mente). Ela então acaba entrando para um grupo de heróis incomuns.
Sony e Valiant Comics acertaram um acordo em 2015 para a produção de filmes baseados em personagens da editora. Bloodshot, que terá Vin Diesel como um soldado com poderes de regeneração, vai começar a ser filmado ainda este ano. Além dele, Harbinger, sobre um grupo de adolescentes que fogem de um laboratório após ganharem superpoderes, também está em produção pelo estúdio.