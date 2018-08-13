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Desabamentos

Sobe para 436 o número de mortos pelo terremoto na Indonésia

A maior parte das mortes ocorreram nos desabamentos de casas e edifícios causados pelo terremoto

Publicado em 13 de Agosto de 2018 às 12:01

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

13 ago 2018 às 12:01
A maior parte das mortes ocorreram nos desabamentos de casas e edifícios causados pelo terremoto Crédito: AP Photo/Tatan Syuflana
As autoridades da Indonésia elevaram, hoje, para 436 o número de mortos pelo terremoto ocorrido em 5 de agosto.
O porta-voz da Agência Nacional de Gestão de Desastres (BNPB, na sigla em indonésio), Sutopo Purwo Nugroho, informou em comunicado que foram emitidas 259 certidões de óbito das vítimas, enquanto as 177 restantes estão em processo administrativo.
A maior parte das mortes ocorreram nos desabamentos de casas e edifícios causados pelo terremoto.
A região norte de Lombok, onde foi situado o epicentro do tremor, é a mais atingida com 374 mortes, seguida de Lombok Ocidental, com 37; Lombok Oriental, com 12; Mataram, com nove; Lombok Central, com duas; e Denpasar, capital da ilha vizinha de Bali, também com duas.
A BNPB também informou que 1.353 pessoas se encontram hospitalizadas, enquanto o número de desabrigados caiu para 352.793, aproximadamente 35 mil a menos que os diuvlgados pelo órgão durante o fim de semana.
Em relação aos danos às edificações, ficaram destruídas ou danificadas 67.875 casas, 468 escolas, seis pontes, 50 lugares de oração, 20 escritórios, 15 mesquitas e 13 centros de saúde.
O cálculo provisório dos danos elaborados pela BNPB ronda 5,04 trilhões de rupias, (303 milhões de euros), cerca de R$ 1,3 trilhão.
As autoridades regionais prorrogaram o período de emergência até o dia 25 para facilitar as operações humanitárias e de reconstrução.

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