Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Síria informa que nomeou comitê para revisão constitucional
Conflito na Síria

Síria informa que nomeou comitê para revisão constitucional

O processo constitucional tem sido um ponto-chave do conflito entre o governo, a comunidade internacional e a oposição síria

Publicado em 26 de Maio de 2018 às 18:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 mai 2018 às 18:08
O Ministério das Relações Exteriores da Síria diz que entregou aos embaixadores em Damasco da Rússia e do Irã uma lista dos membros nomeados para uma comissão para revisar a constituição nacional.
O controle sobre o processo constitucional tem sido um ponto-chave do conflito entre o governo do presidente Bashar Assad, a comunidade internacional e a oposição síria.
Assad disse que seu governo só considerará emendas à atual constituição, desafiando uma iniciativa da ONU para que o governo, a oposição e os independentes redijam um novo documento.
A iniciativa da ONU recebeu um impulso em fevereiro pela Rússia, que organizou um congresso sírio em Sochi para pressionar os lados em conflito a escrever uma nova constituição. Ainda assim, o governo sírio se recusou a endossar o esforço.
A declaração do Ministério das Relações Exteriores, publicada pela mídia estatal neste sábado (26), foi vaga sobre a questão de que governo estaria nomeando sua própria comissão ou nomeando membros para uma comissão da ONU. Também não identificou os membros nomeados na lista e disse que o governo estava satisfeito com "a atual constituição".

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Purê de aipim/mandioca
Aprenda a preparar purê de aipim para as refeições do dia a dia
Imagem de destaque
Tarot do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Por que a 'teoria da guerra justa' está no centro de impasse entre Trump e o papa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados