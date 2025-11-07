Mundo

Shein proíbe venda de bonecas sexuais após indignação com aparência infantil dos produtos

Todos os anúncios e imagens relacionados a bonecas sexuais foram removidos da plataforma, segundo a empresa

Publicado em 7 de novembro de 2025 às 13:20

Manifestantes protestaram em Paris em frente ao local onde a Shein vai inaugurar uma loja Crédito: Getty Images

A gigante do varejo online Shein disse ter proibido a venda de todas as bonecas sexuais em sua plataforma após ser acusada de exibir produtos com "aparência infantil" em seu site.

A agência nacional francesa de defesa do consumidor levantou preocupações no fim de semana sobre a descrição e categorização das bonecas, afirmando que isso deixava "poucas dúvidas quando à natureza de pornografia infantil do conteúdo".

A empresa afirmou, nesta segunda-feira (3/11), que baniu permanentemente "todas as contas de vendedores vinculadas a produtos de bonecas sexuais ilegais" e que reforçará os controles em sua plataforma global.

A Shein também disse que removeu temporariamente a categoria de produtos adultos como medida de proteção.

"Todos os anúncios e imagens relacionados às bonecas foram removidos de sua plataforma", informou a Shein, acrescentando que fará uma revisão completa e planeja impor controles mais rigorosos sobre os vendedores.

"A empresa também reforçou sua lista de palavras-chave proibidas para evitar ainda mais tentativas de burlar as restrições de listagem de produtos por parte dos vendedores", disse a companhia.

O presidente-executivo da empresa, Donald Tang, afirmou que "a luta contra a exploração infantil é inegociável para a Shein".

"Esses anúncios eram de marketplace, feitos por vendedores terceirizados, mas eu levo isso para o lado pessoal. Estamos rastreando a origem e tomaremos medidas rápidas e decisivas contra os responsáveis."

Denúncia na França

Em um comunicado, o Ministério Público de Paris disse ter recebido denúncias da Direção Geral de Concorrência, Assuntos do Consumidor e Controle de Fraudes (DGCCRF, na sigla em inglês) da França de que bonecas sexuais com aparência infantil estariam sendo vendidas na Shein e também na plataforma de comércio online Ali Express.

A DGCCRF afirmou que as duas empresas — assim como também as plataformas online Temu e Wish — estavam sendo investigadas em relação à "divulgação de mensagens violentas, pornográficas ou indignas acessíveis a menores".

A Procuradoria disse ter encaminhado a investigação ao OFMNI, órgão francês responsável pela prevenção de violência contra menores de idade.

O DGCCRF levantou as preocupações iniciais sobre as bonecas no sábado (1/11).

Em resposta, a Shein disse que removeu os anúncios de bonecas sexuais com aparência infantil assim que tomou conhecimento do problema e deu início a uma investigação para entender comos os produtos conseguiram ser oferecidos para venda na plataforma.

O ministro das Finanças da França, Roland Lescure, ameaçou banir do país a varejista sediada em Singapura, caso ela continuasse a vender os produtos - dias antes da empresa inaugurar sua primeira loja física em Paris.

Pessoas foram vistas protestando em frente à loja de departamentos BHV, na região da Prefeitura de Paris, onde a loja da Shein deve ser inaugurada nesta semana.

A marca já havia sido alvo de críticas devido ao impacto ambiental da moda fast fashion e pelas condições de trabalho das pessoas que fabricam os produtos vendidos na plataforma.

Esta reportagem foi atualizada em 7 de novembro para incluir que a Temu e a Wish não estão sendo investigadas pelas autoridades francesas pela venda de bonecas sexuais com aparência infantil. As duas empresas estão sendo investigadas em relação à "divulgação de mensagens violentas, pornográficas ou indignas acessíveis a menores".

