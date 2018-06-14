Seul vai considerar revisão de exercícios militares com EUA

Chefe de Estado sul-coreano Moon Jae-in Crédito: Reprodução/Instagram

A Coreia do Sul precisará ser flexível em relação à pressão militar imposta sobre a Coreia do Norte se o regime de Pyongyang estiver sendo sincero sobre a desnuclearização, e irá revisar seu posicionamento sobre exercícios militares com os Estados Unidos, disse o presidente sul-coreano, Moon Jae-in, nesta quinta-feira.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, expressou sua intenção de interromper os exercícios militares conjuntos entre Washington e Seul, que chamou de "jogos de guerra" na terça-feira, após cúpula histórica com o líder norte-coreano, Kim Jong Un.

 Se a Coreia do Norte tomar passos sinceros de desnuclearização e se o diálogo da Coreia do Norte com a Coreia do Sul e com os Estados Unidos para resolver hostilidades for bem, será necessário mudar de maneira flexível a pressão militar contra a Coreia do Norte para cumprir o espírito da Declaração de Panmunjom  disse Moon, em referência a um acordo para melhores relações fechado com Kim em abril.

A decisão de Trump de interromper os "jogos de guerra", que chamou de "provocadores", pegou a Coreia do Sul de surpresa. No entanto, Moon disse que o país irá avaliar cuidadosamente os exercícios militares conjuntos com os Estados Unidos e pediu que suas autoridades cooperem com Washington na questão, disse seu gabinete em comunicado.

REUNIÃO MILITAR INTERCOREANA

As duas Coreias realizaram uma reunião de cunho militar pela primeira vez em mais de uma década nesta quinta-feira. Dois generais de nível duas estrelas de ambos os lados se encontraram na vila fronteiriça de Panmunjom, na Zona Desmilitarizada entre os dois países, apenas dois dias após a cúpula entre Kim Jong-un e Donald Trump. A última vez que as Coreias realizaram conversas militares foi em 2007.

Uma reunião sobre assuntos militares estava prevista para maio, mas foi adiada após o Norte suspender repentinamente um encontro de alto nível com a Coreia do Sul em protesto aos exercícios aéreos de EUA e Coreia do Sul.

Ahn Il-san, chefe da delegação do Norte, afirmou que o atraso se deu devido a "certos contratempos", sem detalhar, acrescentando que os dois lados devem superar obstáculos futuros com base em compreensão mútua e o espírito da cúpula intercoreana de 27 de abril, realizada no mesmo local.