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Luto na política

Senador republicano John McCain morre aos 81 anos nos EUA

Família confirmou na última sexta-feira que o político interromperia tratamento contra câncer no cérebro

Publicado em 26 de Agosto de 2018 às 01:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

26 ago 2018 às 01:10
O senador John McCain tinha 81 anos Crédito: AP Photo/Charles Dharapak
O senador republicano John McCain morreu neste sábado aos 81 anos. Na sexta-feira (24), a família do político havia anunciado que ele interromperia o tratamento contra um câncer no cérebro, descoberto há pouco mais de um ano. O comunicado afirmava que a decisão decorria da "força de vontade" habitual do senador, que completaria 82 anos na próxima semana.
"O senador John Sidney McCainn III morreu às 04h20 de 25 de agosto de 2018. No momento da sua morte, estavam a sua esposa, Cindy, e a sua família", afimaram os representantes do senador em nota, agregando que ele "serviu lealmente os Estados Unidos durante 60 anos".
McCainn era representante do Estado do Arizona. O senador descobriu o câncer em julho de 2017, após a retirada de um coágulo sobre o olho esquerdo. Mesmo após o diagnóstico, McCain se manteve como um dos líderes do partido e opositor feroz às principais políticas do presidente Donald Trump.
Os dois, inclusive, já haviam trocado acusações no passado, quando Trump disse "não respeitar" prisioneiros de guerra, preferindo os "vitoriosos"  o senador ficou anos em uma prisão no Vietnã e é considerado um herói de guerra nos EUA. No governo de George W. Bush (2001-2009), ele já havia se oposto à institucionalização da tortura de prisioneiros suspeitos de terrorismo.
McCain tornou-se mundialmente conhecido ao disputar as eleições americanas de 2008, quando acabou derrotado por Barack Obama. Na época, segundo especialistas, previu a força da nova extrema-direita dentro do partido ao escolher Sarah Palin, então governadora do Alasca e considerada uma política radical, como sua candidata a vice-presidente.
Considerado um herói de guerra do Vietnã, o seu avião foi derrubado durante uma missão no conflito em 1967.

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