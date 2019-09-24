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Porto Príncipe

Senador governista saca arma e dispara contra manifestantes no Haiti

Duas pessoas foram feridas por estilhaços

Publicado em 

24 set 2019 às 06:01

Publicado em 24 de Setembro de 2019 às 06:01

Senador governista saca arma e dispara contra manifestantes no Haiti Crédito: Pixabay
O senador Jean Marie Ralph Féthière abriu fogo nesta segunda-feira (23), contra manifestantes que protestavam em frente ao Parlamento em Porto Príncipe. Duas pessoas foram feridas por estilhaços: um fotógrafo da Associated Press (AP) e um segurança.
Féthière - que faz parte da base governista - tentava deixar o Parlamento de carro. Ele não conseguiu passar pela multidão, sacou a arma e disparou. Depois, Féthière alegou legítima defesa, dizendo que foi atacado. "Indivíduos armados me ameaçaram. A reação foi proporcional", afirmou. O jornalista ferido no queixo, Chery Dieu-Nalio, vestia um colete da imprensa. Ele e o segurança tiveram ferimentos leves. 

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