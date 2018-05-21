Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Sem-teto morre com R$ 4,5 milhões em conta bancária
Caso curioso

Sem-teto morre com R$ 4,5 milhões em conta bancária

Em vez de conseguir um teto, Fatima preferiu continuar ao relento e acabou arrecadando uma fortuna, que deixou a polícia surpresa

Publicado em 21 de Maio de 2018 às 11:00

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 mai 2018 às 11:00
Fatima Othman Crédito: Reprodução
A polícia de Akkar (Líbano) encontrou Fatima Othman, de 52 anos, morta em uma rua, aparentemente de causa natural. Seria mais uma morte de sem-teto, se não fosse por alguns detalhes importantes: a libanesa tinha nada menos que o equivalente a R$ 4,5 milhões em uma conta bancária!
Mais: agentes encontraram ao lado do corpo dois sacos de "lixo". Na verdade, no interior deles, havia várias notas de dinheiro. Uma contagem revelou que Fatima carregava pelas ruas cerca de R$ 12,4 mil.
De acordo com reportagem do "Metro", Fatima havia perdido os pés e as mãos durante a guerra civil no Líbano, que durou de 1975 a 1990.
Ela passou a morar nas ruas, onde vivia de pedir esmola. Em vez de conseguir um teto, Fatima preferiu continuar ao relento e acabou arrecadando uma fortuna, que deixou a polícia surpresa.
A polícia já entrou em contato com a família de Fatima. Os parentes não tinham ideia de que ela tinha tanto dinheiro guardado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Boulevard Arbori
Boulevard Arbori Residence e Resort, pré-lançamento em Vila Velha, integra arquitetura e bem-estar
Imagem de destaque
Dia de São Jorge: 8 orações e simpatias para proteção
Imagem de destaque
Lagotto romagnolo: conheça as características dessa raça de cachorro

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados