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Defesa

Sem confrontar Bolsonaro, Macron reitera defesa do Acordo de Paris

A afirmação ocorre depois de Macron condicionar as negociações de um acordo comercial entre União Europeia e Mercosul ao cumprimento do Acordo de Paris

Publicado em 01 de Dezembro de 2018 às 22:08

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2018 às 22:08
Crédito: Jacques Demarthon
O presidente da França, Emmanuel Macron, reiterou hoje (1º) sua defesa à execução de medidas para minimizar os impactos do aquecimento global, previstas no Acordo de Paris, mas evitou atritos diretos com o presidente eleito, Jair Bolsonaro.
A afirmação ocorre depois de Macron condicionar as negociações de um acordo comercial entre União Europeia e Mercosul ao cumprimento do Acordo de Paris. Não me compete me pronunciar aqui sobre as intenções de Bolsonaro. Sobre as intenções dele, compete ao presidente Bolsonaro, quando quiser esclarecer as coisas. O que eu disse de minha parte é que a França não apoiará acordo com quem não respeita o Acordo de Paris, disse Macron, em Buenos Aires, no último dia da Cúpula do G20.
Na sexta-feira (30) Bolsonaro reagiu à posição de Macron, afirmando que não pretende assumir compromissos ambientais que impactem o agronegócio brasileiro.
> Bolsonaro critica forma como europeus defendem meio ambiente e índios
Macron ressaltou hoje que seu ponto de vista se sustenta nos anseios da sociedade. Por um motivo totalmente evidente: nós não podemos pedir a nossos cidadãos, nossa indústria, nossa agricultura e atores econômicos, que façam esforços indispensáveis neste momento de transição e ao mesmo tempo fazer acordos com países que violam estas mesmas obrigações.

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