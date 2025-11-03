Mundo

Sem cadeira erótica e espelho no teto: como motéis se adaptaram para a COP30 em Belém

No aguardo da COP30 na Grande Belém, donos de motéis adaptados para receber visitantes celebram contratos de quartos alugados por mais de R$ 20 mil.

Publicado em 3 de novembro de 2025 às 12:29

Motel investiu em pinturas e em retirar temas eróticos Crédito: Vitor Serrano/BBC

O motel Só Prazer recebe agora seus hóspedes com pinturas que remetem à fauna amazônica, como se fosse uma pousada no meio da floresta. Antes de chegarem às garagens escondidas atrás de cortinas, os visitantes se deparam com araras, onças e tucanos pintados no muro.

Essa foi a maneira que Cristiano Ribeiro, dono do motel em Marituba (PA), escolheu para dar as boas-vindas a seus hóspedes europeus e africanos que chegarão nas próximas semanas para participar da Conferência da ONU sobre Mudança Climática, a COP30, em Belém.

O Só Prazer está às margens da BR-316, a 20 quilômetros do Parque da Cidade, onde ocorrerão os principais eventos da COP a partir de 10 de novembro. O motel está organizando uma van para levar os seus hóspedes à cúpula.

A distância e a localização pouco atrativa para quem quer conhecer os pontos turísticos da capital paraense, porém, não impediram Ribeiro de ver seu negócio viver a melhor fase da história — iniciada em 2003, como um ponto de parada para caminhoneiros que chegavam a Belém e buscavam o local para uma noite de sexo.

"É como um ciclo da borracha", compara o empresário com a época em que Belém viu sua economia explodir com exploração das seringueiras na Amazônia, até o início do século 20.

Motel Só Prazer faz últimos ajustes para receber hóspedes da COP Crédito: Vitor Serrano/BBC

Mas essa bonança, prometida desde quando a COP foi anunciada em Belém, não chegou da forma como muitos empresários imaginavam.

Dono de dois motéis na capital, Ricardo Teixeira, diretor regional da Associação Brasileira de Motéis (ABMotéis) no Pará, disse à BBC News Brasil que nem metade dos quartos adaptados para a COP foram alugados.

Em 2023, como parte do esforço de ampliar os leitos em Belém, o governo do Pará determinou isenção do ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços) a empreendimentos de hospedagem que quisessem comprar mobiliário novo.

Isso levou vários motéis da Grande Belém a reformarem os quartos e tirarem características mais sexuais.

"Pintei, troquei chuveiro, ducha, vaso sanitário, colchão e tirei a cama redonda, porque não é boa para pernoite", relata Teixeira, que negociou seus quartos com despachantes em contato com delegações estrangeiras, mas não conseguiu fechar contrato. Ele agora pretende anunciar seus quartos em plataformas de hospedagem.

Segundo Teixeira, a Grande Belém tem cerca de 2 mil quartos de motel, sendo que 570 foram adaptados para a COP. Cerca de 300 seguem disponíveis.

Já a organização da COP30 informa que 33% dos quartos de motéis disponíveis na plataforma oficial do governo federal foram alugados.

Mas os empresários que conseguiram alugar, mesmo que poucas unidades, têm celebrado os lucros.

Cristiano diz que vai usar Google Tradutor para se comunicar com clientes Crédito: Vitor Serrano/BBC

Em outubro, seis das 33 suítes do motel Só Prazer estavam reservadas por hóspedes do Canadá, Finlândia e Tanzânia.

Eles desembolsaram cerca de 250 dólares (R$ 1,3 mil na cotação atual) por noite. Um dos quartos está reservado por 15 dias, rendendo mais de R$ 20 mil.

Em ocasiões normais, as suítes do motel são alugadas por hora pelos casais. Mas, em caso de diária, os valores das suítes mais nobres, com hidromassagem, giram em torno de R$ 500, segundo Cristiano.

"A gente resolveu cobrar acima porque a gente vai ter de fazer um atendimento específico. Nós não somos um hotel, vamos trabalhar como um hotel. E eles vão ter um excelente atendimento", defende o empresário sobre os valores cobrados.

Apesar de mais que dobrar os preços, a hospedagens em motéis da Grande Belém se tornaram atrativas para alguns participantes da COP diante dos valores muito mais altos cobrados por hotéis e em plataformas de aluguel por temporada.

Anúncios de suítes custando R$ 6,5 mil a diária e de apartamentos anunciados por quase R$ 1 milhão para 11 noites viralizaram e causaram até uma crise internacional para a organização da COP.

Representantes de 25 países chegaram a assinar uma carta na qual sugeriam que o evento fosse realizado em outra cidade, caso os preços não se adequassem. Já a ONU chegou a pedir ao Brasil para subsidiar hospedagens de países mais pobres.

No meio da crise, o governo brasileiro abriu a plataforma oficial de busca de quartos para oferecer hospedagens a preços mais baixos e tentou negociar com a rede hoteleira em Belém. Mas os valores continuaram sendo criticados pelos estrangeiros.

Só agora, a poucos dias da COP, os valores estão caindo.

O valor médio atual da diária, segundo a COP30, está em torno de US$ 450 (R$ 2,4 mil) por quarto, conforme dados consolidados pela plataforma oficial.

Segundo Tony Santiago, presidente da Associação dos Hotéis do Pará (ABIH-PA), a queda no preço das diárias dos hotéis associados chegou a 50% em hotéis mais afastados do centro de Belém no último mês.

Poltrona erótica será retirada dos quartos Crédito: Vitor Serrano/BBC

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Pará (Creci-PA) chegou a divulgar que o preço da maioria dos imóveis caiu mais de 60%.

A taxa média de ocupação dos hotéis de Belém está em 97% para o evento de novembro, segundo a ABIH-PA. Já a taxa de ocupação considerando todos os tipos de hospedagem está entre 80% e 90%, diz a organização da COP30.

Belém tinha 53 mil leitos disponíveis para a COP30, sendo 14,5 mil em hotéis e motéis — o restante dividido entre navios (6 mil), residências temporárias (10 mil) e Airbnb (22 mil).

Segundo a COP30, 132 países já têm suas acomodações completamente resolvidas e 54 seguem em negociação.

Sem cadeira erótica e espelho no teto

Pousada Acrópole tirou elementos que remetessem a motel e pretende aprimorar serviço para hospedagens de mais longa duração Crédito: Divulgação

Na Cidade Velha, no centro do Belém, a Pousada Acrópole perdeu o vermelho da fachada e a frase estampada no muro: "Venha e traga o seu amor".

Agora, a cor é cinza. Nos quartos, os espelhos no teto foram retirados e a equipe se preparou para hóspedes de longa duração.

"Estamos fazendo uma transição para ser mais um hotel, com outra pegada", diz Alberto Braga, dono do empreendimento.

Quatro hóspedes da Holanda reservaram quartos durante o período da COP.

Em Marituba, Cristiano Ribeiro, do Só Prazer, adquiriu camas, toalhas, lençóis e banheiras de hidromassagem.

"Eles vão poder relaxar para fazer os relatórios deles", brinca.

Nas paredes, saíram de cena quadros com elementos de sadomasoquismo e que sugerem erotismo com bocas, além das cadeiras eróticas, projetadas para apoiar e facilitar uma variedade de posições sexuais.

Além do mobiliário novo, Cristiano apostou no treinamento de camareiras e da cozinha e para incluir pratos como "salada tropical com salmão", escritos num cardápio em inglês

Na Acrópole, Alberto Braga ainda tem 22 apartamentos vagos e espera aluguéis de última hora. Cristiano deve fazer promoções nos próximos dias para atrair mais estrangeiros. E Ricardo Teixeira espera receber ofertas via plataformas de aluguel por temporada.

Mas todos eles se sentem animados por avaliarem que toda a preparação os levou a outro patamar na motelaria.

"Aqui em Belém agora a gente segue a tendência da nova motelaria, inclusive com quartos sem cunho erótico e mais confortáveis", diz Cristiano.

"Agora, vai ser voltado a casais que querem uma coisa diferente na relação. Os que querem uma coisa melhor do que eles encontram em casa."

