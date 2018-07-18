Seleção croata doa camisas para jovens resgatados na Tailândia

A Federação croata de futebol anunciou que irá doar 12 camisas oficiais da seleção para os meninos resgatados de uma caverna na Tailândia. Pelo instagram, a entidade publicou uma mensagem em croata e e inglês que diz:
"A Federação Croata de Futebol envia 12 camisas da seleção para os jovens jogadores de futebol da Tailândia que foram salvos na recente operação de resgate na caverna."
Na última sexta-feira (13), o presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou em Moscou que os jovens tailandeses presos em uma caverna inundada por mais de duas semanas foram convidados para a cerimônia do prêmio The Best, em 24 de setembro.
"Vamos convidá-los para a entrega desses troféus e, com relação ao que propõe, veremos o que pode ser feito", disse Infantino a um jornalista que perguntou se a FIFA convidaria os 12 jovens jogadores, com idades entre 11 e 16 anos, e seu treinador, para a Copa do Mundo do Catar-2022.
A Fifa já tinha convidado os meninos para assistirem a final da Copa do Mundo de 2018, entre a França e a Croácia, no domingo. Porém, a viagem foi vetada pelos médicos. Na hora do jogo, os jovens estavam no hospital.
O resgate dos membros do time Javalis Selvagens terminou na terça-feira, depois de 17 dias dentro da caverna. A história gerou comoção no mundo todo, inclusive no futebol astros da bola, seleções e clubes vibraram com o salvamento. A liga espanhola convidou os garotos para conhecerem seus ídolos. O lateral inglês Kyle Walker prometeu camisas da seleção de presente para os tailandeses.