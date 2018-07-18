Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Seleção croata doa camisas para jovens resgatados na Tailândia
Boa ação

Seleção croata doa camisas para jovens resgatados na Tailândia

Gianni Infantino já tinha convidado os garotos para a cerimônia do prêmio The Best, em setembro
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

18 jul 2018 às 20:59

Publicado em 18 de Julho de 2018 às 20:59

Time de futebol e treinador em caverna na Tailândia Crédito: Reprodução
A Federação croata de futebol anunciou que irá doar 12 camisas oficiais da seleção para os meninos resgatados de uma caverna na Tailândia. Pelo instagram, a entidade publicou uma mensagem em croata e e inglês que diz:
"A Federação Croata de Futebol envia 12 camisas da seleção para os jovens jogadores de futebol da Tailândia que foram salvos na recente operação de resgate na caverna."
Na última sexta-feira (13), o presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou em Moscou que os jovens tailandeses presos em uma caverna inundada por mais de duas semanas foram convidados para a cerimônia do prêmio The Best, em 24 de setembro.
"Vamos convidá-los para a entrega desses troféus e, com relação ao que propõe, veremos o que pode ser feito", disse Infantino a um jornalista que perguntou se a FIFA convidaria os 12 jovens jogadores, com idades entre 11 e 16 anos, e seu treinador, para a Copa do Mundo do Catar-2022.
A Fifa já tinha convidado os meninos para assistirem a final da Copa do Mundo de 2018, entre a França e a Croácia, no domingo. Porém, a viagem foi vetada pelos médicos. Na hora do jogo, os jovens estavam no hospital.
O resgate dos membros do time Javalis Selvagens terminou na terça-feira, depois de 17 dias dentro da caverna. A história gerou comoção no mundo todo, inclusive no futebol  astros da bola, seleções e clubes vibraram com o salvamento. A liga espanhola convidou os garotos para conhecerem seus ídolos. O lateral inglês Kyle Walker prometeu camisas da seleção de presente para os tailandeses.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto
Imagem de destaque
Doenças cardiovasculares: 3 exames decisivos que podem salvar sua vida

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados