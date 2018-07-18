Seleção croata doa camisas para jovens resgatados na Tailândia

Time de futebol e treinador em caverna na Tailândia Crédito: Reprodução

A Federação croata de futebol anunciou que irá doar 12 camisas oficiais da seleção para os meninos resgatados de uma caverna na Tailândia. Pelo instagram, a entidade publicou uma mensagem em croata e e inglês que diz:

"A Federação Croata de Futebol envia 12 camisas da seleção para os jovens jogadores de futebol da Tailândia que foram salvos na recente operação de resgate na caverna."

Na última sexta-feira (13), o presidente da FIFA, Gianni Infantino, anunciou em Moscou que os jovens tailandeses presos em uma caverna inundada por mais de duas semanas foram convidados para a cerimônia do prêmio The Best, em 24 de setembro.

"Vamos convidá-los para a entrega desses troféus e, com relação ao que propõe, veremos o que pode ser feito", disse Infantino a um jornalista que perguntou se a FIFA convidaria os 12 jovens jogadores, com idades entre 11 e 16 anos, e seu treinador, para a Copa do Mundo do Catar-2022.

A Fifa já tinha convidado os meninos para assistirem a final da Copa do Mundo de 2018, entre a França e a Croácia, no domingo. Porém, a viagem foi vetada pelos médicos. Na hora do jogo, os jovens estavam no hospital.