Sede da Copa, Moscou é repleta de atrativos históricos e culturais

Catedral de São Basílio, na Praça Vermelha, em Moscou Crédito: Bruno Rosa

A capital da Rússia, Moscou, tem 12 milhões de habitantes. Cosmopolita, a cidade deverá receber, junto com São Petersburgo, a maior parte dos turistas que irão ao país assistir a competição. E não é para menos: Moscou tem atrativos históricos, culturais, vida noturna e diversas opções de lazer. Não à toa, será a sede de nada menos que 12 jogos, incluindo a final da Copa e começando pelo jogo de abertura hoje, entre os donos da casa e Arábia Saudita.

Para os turistas, entre um jogo e outro, vale a pena conhecer alguns dos marcos de Moscou. Um deles é a Praça Vermelha, patrimônio mundial da UNESCO e onde está a Catedral de São Basílio, símbolo da cidade e do país, a muralha do Kremlin, sede do governo russo, o corpo embalsamado de Vladimir Lenin, líder da Revolução Russa de 1917 e o Museu Histórico do Estado. Também fica ali ao lado o belo Jardim de Alexandre, construído no século XIX e um dos primeiros parques da capital.

O metrô é outro atrativo famoso de Moscou. Quase todas as 138 estações são suntuosas e recheadas de homenagens a líderes russos, através de painéis em alto relevo, adornos no teto, esculturas em bronze, vitrais e muito mármore.

Marco da cidade também é o Teatro Bolshoi, um dos melhores centros de ópera e balé do mundo. Outros são o Museu Pushkin de Belas Artes, que abriga pinturas famosas de artistas como Claude Monet, Paul Cézanne e Pablo Picasso, e a Galeria Tretyakov, dedicada aos artistas russos clássicos e contemporâneos.

OS ESTÁDIOS

O estádio Luzhniki, que tem capacidade para 45 mil pessoas, está localizado no centro do complexo olímpico e receberá sete jogos. O complexo esportivo se estende ao longo do rio Moscou e fica em frente ao belo Parque Natural Vorob'evy Hills. A área de observação da Universidade Estadual de Moscou tem vista para o estádio.

Estádio Luzhniki Crédito: Divulgação | FIFA

O estádio de Spartak, casa de outras cinco partidas, que também tem capacidade para cerca de 45 mil torcedores, foi inaugurado em 2014.

JOGOS

O jogo desta quinta, pelo grupo A, acontece no estádio Luzhniki, que volta a receber uma partida no dia 17, quando o México enfrenta a atual campeã, Alemanha. Portugal encontra o Marrocos por lá, no dia 20/6 e a Dinamarca encara a França no dia 26/6. O estádio será o palco de um jogo das oitavas-de-final, uma semifinal e a final.