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ONU

Secretário-geral da ONU apela por unidade contra ódio religioso

Reação ocorre após ataques a mesquitas na Nova Zelândia

Publicado em 16 de Março de 2019 às 01:54

Publicado em 

16 mar 2019 às 01:54
Uma vista da mesquita de Al Noor na avenida dos decertos em Christchurch, Nova Zelândia, tomada em 2014. Crédito: REUTERS / SNPA / Martin Hunter
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, pediu nesta sexta-feira (15) para a comunidade internacional "permanecer unida contra o ódio anti-muçulmano e todas as formas de intolerância e terror”. A afirmação ocorre após os dois ataques simultâneos às mesquitas, na Nova Zelândia, que deixaram pelo menos 49 mortos e 40 feridos.
"Estou triste e condenando veementemente a morte de inocentes enquanto oravam pacificamente em mesquitas na Nova Zelândia", disse Guterres via Twitter. “Expresso as mais profundas condolências às famílias das vítimas".
Em comunicado, o porta-voz da ONU, Stéphane Dujarric, disse que Guterres ficou chocado com o ataque terrorista, lembrando a "santidade das mesquitas e todos os locais de culto". Ele convoca todos os povos neste dia sagrado para os muçulmanos. mostrar sinais de solidariedade com a comunidade islâmica enlutada ".
"O secretário-geral reitera a urgência de trabalhar melhor em conjunto globalmente para combater a islamofobia e eliminar a intolerância e o extremismo violento em todas as suas formas", disse Stéphane Dujarric.
O diretor-geral da Organização Internacional para as Migrações, António Vitorino, manifestou as suas “sinceras condolências” às famílias das vítimas e expressou profunda tristeza pela “terrível perda de vidas”. “Acredita-se que entre os mortos e feridos havia refugiados e imigrantes ”.
A diretora executiva do Fundo das Nações Unidas para a Infância, Henrietta Fore, lamentou o impacto dos ataques sobre as crianças. “Um ataque sem sentido a uma comunidade pacífica e o direito universal à liberdade de culto”, ressaltou.
O alto comissário das Nações Unidas para os Refugiados, Filippo Grandi, postou na sua conta no Twitter uma foto da bandeira da Nova Zelândia com uma mensagem dizendo que a agência está "firmemente com o povo e o governo da Nova Zelândia" em luto, oração e solidariedade ".

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