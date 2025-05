Mundo

Sean 'Diddy' Combs: quem é Cassie Ventura, testemunha-chave no julgamento do rapper

Em quatro dias de depoimento, Cassie Ventura se tornou a testemunha principal no julgamento contra o rapper e magnata da música.

Publicado em 17 de maio de 2025 às 08:38

Sean Combs e Cassie no baile de gala do Metropolitan Museum of Art Costume Institute em 2015 Crédito: Reuters

Em um julgamento que está desfazendo o legado de um dos maiores magnatas da música dos anos 2000, o foco da primeira semana de procedimentos não foi o próprio Sean "Diddy" Combs, mas sua ex-namorada.>

A cantora de R&B Cassandra "Cassie" Ventura depôs por quatro dias, descrevendo com detalhes emocionantes os anos de espancamento e os encontros sexuais com prostitutas, movidos a drogas, que ela alega ter sofrido nas mãos do astro do rap, com quem namorou por mais de uma década.>

Mas, embora a história dela tenha claramente deixado uma impressão nos presentes no tribunal, que um espectador descreveu como uma "aura de tristeza", é apenas uma peça do quebra-cabeça que os promotores devem apresentar para provar que Combs não era apenas um abusador, mas o mentor de um empreendimento sexual criminoso.>

Na terça-feira, os suspiros irromperam em uma sala de audiências lotada em Manhattan quando os promotores chamaram Ventura - sua principal testemunha - para depor. Todos os olhos estavam fixos na cantora grávida de oito meses, enquanto ela passava pelo ex-namorado, que não via há seis anos.>

Ventura estava lá para testemunhar no caso federal de tráfico sexual, extorsão e prostituição contra Combs, a quem ela acusa de abusar dela e coagi-la a praticar atos sexuais indesejados - os chamados "freak-offs" - durante o relacionamento de 11 anos e meio.>

Combs é acusado de conspiração de extorsão, tráfico sexual e transporte para se envolver em prostituição - todos os quais ele negou veementemente.>

Cercado por seus filhos e dezenas de familiares e amigos, o Sr. Combs observou Ventura de sua cadeira na mesa de defesa, a apenas alguns metros de distância.>

Durante todo o tempo, o juiz distrital dos EUA, Arun Subramanian, pressionou os advogados a cumprirem o cronograma, pois os promotores expressaram preocupação com a possibilidade de sua testemunha principal entrar em trabalho de parto com seu terceiro filho já neste fim de semana.>

Uma aspirante a musicista se apaixona por um rapper 'maior que a vida'

Em seu primeiro dia no banco dos réus, Ventura começou levando os promotores ao início de seu tumultuado relacionamento com Combs, que ela conheceu quando era uma aspirante a musicista de 19 anos. Combs, 17 anos mais velho que ela, a contratou para sua gravadora.>

O relacionamento romântico deles começou logo depois, quando Ventura se apaixonou pelo músico e empresário "maior do que a vida", disse ela. Mas não demorou muito para que ela percebesse um lado "diferente" dele, testemunhou Ventura, às vezes enxugando as lágrimas dos olhos.>

Combs, segundo ela, queria controlar todos os aspectos de sua vida. Ele pagava seu aluguel, seu carro e seu telefone, às vezes tirando os itens para "puni-la" quando estava chateado, disse ela.>

Por fim, o relacionamento se tornou violento. Ela testemunhou sobre o momento em que ele a atacou porque ela estava dormindo, cortando sua sobrancelha ao jogá-la no canto da cama enquanto suas duas amigas tentavam impedi-lo. Foi mostrada ao tribunal uma foto do corte que, segundo Ventura, Combs contratou um cirurgião plástico para consertar secretamente. Em outra ocasião, em uma festa, ele chutou a cabeça dela enquanto ela se encolhia atrás de um vaso sanitário em um banheiro, disse ela.>

Enquanto os jurados permaneceram concentrados em seu testemunho e nas provas, demonstrando pouca emoção, alguns na sala de audiências enxugaram as lágrimas ou desviaram o olhar das fotos e vídeos gráficos - incluindo o vídeo viral de Combs batendo e arrastando Ventura no corredor do InterContinental Hotel em Los Angeles em 2016.>

Publicado pela CNN no ano passado, o vídeo foi visto por milhões de pessoas - incluindo muitos dos jurados antes de se sentarem para o julgamento - e por Ventura, que foi forçada a rever o incidente de abuso várias vezes esta semana.>

Os 'freak-offs' se tornaram um trabalho

Janice Combs, mãe de Sean Combs, chega durante seu julgamento no Tribunal Federal de Manhattan, em 15 de maio de 2025, na cidade de Nova York. Ele se declarou inocente de todas as acusações Crédito: Getty Images

Ventura testemunhou que o incidente no hotel ocorreu depois que ela tentou sair de um "freak-off", um encontro sexual no qual o casal contratava acompanhantes masculinos para fazer sexo com a Ventura enquanto o Sr. Combs observava e gravava de um canto.>

Ventura disse que o rapper a apresentou aos "freak-offs" por volta de um ano de relacionamento e, no início, ela fazia isso para deixá-lo feliz.>

Mas, com o tempo, os encontros a humilharam, disse ela. Às vezes, eles duravam até quatro dias e exigiam que Ventura tomasse inúmeros medicamentos para se manter acordada, disse ela. Ela sofreu lesões como infecções dolorosas do trato urinário - e uma vez até desmaiou, acordando no chuveiro, disse ela.>

"Isso me fez sentir inútil", disse ela ao tribunal. "Os surtos se tornaram um trabalho em que não havia espaço para fazer mais nada além de me recuperar e tentar me sentir normal novamente.">

O casal teria "centenas" de surtos, segundo Ventura.>

Após anos de rompimentos temporários - alguns alimentados pelos casos de Combs — Ventura terminou seu relacionamento definitivamente em 2018, o mesmo ano em que ela alega que o rapper a estuprou em sua casa enquanto ela chorava.>

Ventura passou a namorar e a se casar com seu personal trainer, Alex Fine, com quem tem dois filhos, mas o trauma de seu relacionamento permaneceu com ela.>

Em meio a lágrimas, Ventura contou ao tribunal que, há dois anos, pensou em tirar a própria vida, quando os flashbacks traumáticos de seu relacionamento com Combs se tornaram insuportáveis. Seu marido a ajudou a procurar terapia para se recuperar, disse ela.>

D'Lila Star Combs (à esq.) e Chance Combs, filhas de Sean "Diddy" Combs, saem para uma pausa para o almoço durante o julgamento de Combs no Tribunal Federal de Manhattan em 13 de maio de 2025 na cidade de Nova York Crédito: Getty Images

Consentimento versus conformidade: promotores constroem caso de tráfico sexual

Ao longo da angustiante história de violência doméstica de Ventura, os promotores tentaram inserir elementos de seu caso mais amplo de tráfico sexual e extorsão contra Combs.>

Os advogados de Combs já admitiram que o rapper foi abusivo — e argumentaram que não teriam contestado um processo por violência doméstica contra ele. Mas, 'violência doméstica não é tráfico sexual', argumentou nesta semana Teny Geragos, advogada de Combs.>

O governo federal acusou Combs de transporte para se envolver em prostituição e tráfico sexual por meio de força, fraude ou coerção.>

Ele também é acusado de liderar uma conspiração de extorsão ou de dirigir um empreendimento ilegal de acordo com a Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO). O estatuto foi criado para enfrentar chefes da máfia, mas desde então tem sido usado em outros casos, incluindo tráfico sexual, como o caso contra o cantor de R&B R Kelly.>

A procuradora assistente dos EUA, Emily Johnson, usou partes da história de Ventura para impulsionar o caso, perguntando-lhe sobre as armas às quais o rapper tinha acesso e as formas como ele supostamente a chantageava.>

Ventura contou ao tribunal sobre um momento em que, segundo ela, Combs acessou em seu laptop os vídeos que ele havia gravado de suas loucuras, à vista de outras pessoas em um voo comercial. Ela disse que ele lhe disse que os divulgaria se ela não se comportasse.>

"Eu me senti presa", disse Ventura.>

Arick Fudali, advogado que representa uma vítima não identificada no caso do governo contra Combs, disse que "o medo do que aconteceria se eles não obedecessem" é um elemento crucial do caso do governo.>

"É claro que alguém pode consentir em um ato sexual", disse Fudali à BBC. "Mas alguém também pode ser coagido a ser complacente, e isso é diferente.">

O governo também usou o testemunho de Ventura para tentar construir seu argumento de extorsão - a alegação de que Combs usou sua rede leal de associados para administrar um empreendimento criminoso e encobrir seus supostos crimes.>

Os promotores perguntaram à Ventura sobre os seguranças que, segundo ela, ficaram parados enquanto Combs abusava dela. Ventura testemunhou sobre o envolvimento dos funcionários de Combs na organização de festas com suprimentos como óleo de bebê e na reserva de viagens para os acompanhantes masculinos que eles contratavam.>

Equipe de Combs diz que o ciúme e as drogas alimentaram a violência

Depois de um dia e meio no banco dos réus, foi a vez de os advogados de Combs questionarem a Ventura.>

A advogada do rapper, Anna Estevao, baseou-se em centenas de páginas de mensagens de texto entre o Combs e Ventura para ajudar a promover os argumentos mais amplos de sua equipe: que Ventura era uma participante voluntária de surtos em um relacionamento tóxico alimentado por drogas e ciúmes.>

A equipe jurídica de Combs mostrou mensagens de Ventura para Combs, nas quais ela dizia que estava "sempre pronta" para um surto, e em outra ocasião ela disse que gostaria que eles tivessem tido um.>

Ventura reconheceu ter escrito as mensagens, mas acrescentou que, naquele momento, eram "apenas palavras".>

Estevao também continuou trazendo Ventura de volta aos momentos de infidelidade do casal, como quando Combs passava as férias com a família e a ex-namorada Kim Porter, ou quando Ventura começou a namorar o rapper Kid Cudi enquanto ela e Combs estavam em um intervalo.>

Ela perguntou repetidamente à Ventura sobre seu uso de drogas e como ela e Combs lutaram contra o vício em opioides em alguns momentos.>

Nesses momentos, a defesa estava tentando mostrar aos jurados que se tratava de um relacionamento tóxico, violento e complicado - mas não um caso de extorsão ou tráfico sexual, disse à BBC a ex-promotora federal Sarah Krissoff.>

A defesa também se esforçou para tentar destruir o caso de extorsão do governo, perguntando à Ventura se os funcionários de Combs haviam de fato testemunhado os surtos, ao que Ventura disse que não achava isso.>

Por fim, disse Fudali, o caso da promotoria dependerá dessa questão de conformidade versus consentimento - se as namoradas de Combs eram participantes voluntárias de suas fantasias sexuais ou se agiam por medo.>

"Ventura consentiu ou foi coagida a cumprir o acordo?" disse Fudali. "Essa parece ser a questão para o júri".>

