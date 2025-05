Mundo

Sanção de Trump a Moraes pode provocar ruptura entre Brasil e EUA, diz NYT

Diversos jornais estrangeiros publicaram nessa semana sobre medidas do governo Trump que parecem mirar em Alexandre de Moraes.

Publicado em 30 de maio de 2025 às 20:39

Diversos jornais estrangeiros publicaram nessa semana sobre medidas do governo Trump que parecem mirar em Alexandre de Moraes Crédito: Reuters

Uma possível sanção ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), pelo governo de Donald Trump pode provocar uma ruptura das relações diplomáticas entre os Estados Unidos e o Brasil, diz reportagem do jornal americano The New York Times (NYT). >

"A situação poderia causar uma ruptura diplomática entre as duas maiores nações do Hemisfério Ocidental", escreveu o correspondente do jornal no Rio de Janeiro, Jack Nicas.>

Em texto publicado na quinta-feira (29/05), o jornalista afirma que Moraes seria um alvo da Casa Branca pela primeira vez após ter tido embates com o bilionário Elon Musk, que o desafiou; e o presidente americano Donald Trump, cuja empresa de mídia o processou.>

De acordo com jornal, a evidência de que Moraes estaria na mira do governo americano seria o anúncio feito na quarta (28) pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, de que o país restringiria vistos de autoridades estrangeiras que seriam "cúmplices na censura de americanos".>

Nas redes sociais, Rubio citou a América Latina como um exemplo de região onde essa censura seria problemática — mas, dessa vez, não citou nominalmente Moraes. >

"O Departamento de Estado não informou se o juiz Moraes é alvo da ação. Mas a linguagem do Departamento de Estado se inclina fortemente para as críticas contra ele, incluindo a de que vistos seriam restringidos para autoridades que exijam que empresas de tecnologia americanas removam conteúdo ou ameacem com mandados de prisão residentes nos EUA por coisas que disseram online.">

Ainda de acordo com o jornal americano, a reportagem teve acesso a uma carta que o Departamento de Justiça dos EUA teria enviado nesse mês a Moraes, repreendendo-o por ordenar que a rede social Rumble bloqueasse as contas de um usuário específico. >

Mais jornais estrangeiros repercutem suposta ofensiva dos EUA contra Moraes

Na quarta-feira (28), o jornal britânico Financial Times (FT) também associou o anúncio feito por Rubio naquele dia à ofensiva contra Moraes.>

O FT noticiou algo também publicado pela BBC News Brasil: a movimentação nos bastidores diplomáticos, liderada pelo Itamaraty, para que os EUA retrocedam no plano de impor sanções contra Moraes. >

"O governo esquerdista do Brasil está travando uma batalha diplomática de última hora para impedir que os EUA imponham sanções a um juiz do Supremo Tribunal Federal que supervisiona um caso no qual o ex-presidente Jair Bolsonaro está sendo processado por acusações de conspiração golpista", diz reportagem do FT, referindo-se a Moraes.>

Os autores do texto e correspondentes no Brasil, Michael Stott e Michael Pooler, afirmam que a movimentação visa evitar uma colisão entre as "duas nações com maior população nas Américas".>

De acordo com a reportagem, o governo americano "está cada vez mais solidário com os argumentos da família de Bolsonaro e dos conservadores brasileiros" de que Jair Bolsonaro seria "vítima de perseguição política".>

O jornal cita a movimentação do deputado federal licenciado Eduardo Bolsonaro (PL-SP), filho de Jair que está morando nos EUA e está pressionando para que o governo Trump e parlamentares republicanos ajam contra Moraes e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT).>

O também britânico The Guardian publicou na quarta-feira sobre o plano dos EUA de vetar vistos a autoridades estrangeiras. O título foca no anúncio de Rubio, mas ao longo do texto, o nome de Moraes é citado.>

null Crédito: Reuters

O Guardian lembrou que Rubio já havia sugerido que os EUA poderiam sancionar Moraes, "que batalhou contra o proprietário do X e aliado de Trump, Elon Musk, por suposta desinformação".>

O jornal argentino Clarín também citou Moraes ao noticiar o anúncio de Rubio. >

Segundo Paula Lugones, correspondente em Washington, a intenção de bloquear vistos está relacionada a um projeto de parlamentares republicanos chamado "No Censors on our Shores Act" (em tradução livre, "Lei Contra Censores em Nossas Fronteiras").>

A proposta determina a deportação ou a proibição de entrada em território americano de autoridades estrangeiras acusadas de violar a Primeira Emenda da Constituição dos Estados Unidos, que garante a liberdade de expressão.>

"A iniciativa foi motivada por uma disputa entre o proprietário do X, Elon Musk, e o ministro do Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, depois que a plataforma de mídia social foi obrigada a remover postagens", escreveu a correspondente do Clarín na quarta-feira.>

A colunista Eunice Rendón, do jornal mexicano El Universal, também relacionou em sua coluna o anúncio feito por Rubio sobre a intenção de restringir vistos à atuação de Moraes. >

"A medida está relacionada à decisão do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), que determinou o bloqueio de diversas contas na rede social X (antigo Twitter) por disseminar desinformação e discurso de ódio", escreveu Rendón.>

