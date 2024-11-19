Sabotagem? O que se sabe sobre rompimento de cabos submarinos na Alemanha

O cabo submarino entre Helsinque e Rostock foi instalado em 2015 Crédito: Getty Images

O Ministro da Defesa da Alemanha, Boris Pistorius, disse que os danos a dois cabos submarinos no Mar Báltico parecem um ato de sabotagem e uma “ação híbrida”, sem saber quem é o culpado.

Um cabo de telecomunicações de 1.170 km, localizado entre a Finlândia e a Alemanha, foi cortado nas primeiras horas de segunda-feira (18/11), enquanto um cabo de internet de 218 km entre a Lituânia e a Ilha Gotland, da Suécia, parou de funcionar no domingo (17/11).

Os incidentes ocorreram em um momento de tensão elevada com a Rússia. Pistorius disse que “ninguém acredita que esses cabos foram cortados acidentalmente”.

Uma série de incidentes envolvendo oleodutos do Báltico aumentaram os temores de sabotagem desde a invasão em larga escala da Ucrânia pela Rússia.

A Alemanha e a Finlândia disseram que estão "profundamente preocupados" com o rompimento do cabo de comunicações C-Lion1. Para os países, a segurança da Europa está ameaçada pela guerra da Rússia, "mas também pela guerra híbrida de atores maliciosos".

A empresa finlandesa de telecomunicações e segurança cibernética Cinia disse que o cabo dela pode ter sido rompido "por uma força externa". "Esses tipos de rompimentos não acontecem nessas águas sem um impacto externo", disse um porta-voz à imprensa local.

O presidente-executivo da Cinia disse que o dano ocorreu perto da Ilha Oland, na Suécia, e pode levar de cinco a 15 dias para ser consertado.

Os dois cabos se cruzam no Báltico, embora acredite-se que o dano tenha ocorrido em outro lugar. A Arelion, empresa que opera a linha para a Lituânia, não disse onde o cabo dela foi cortado, mas espera que o reparo leve algumas semanas.

O ministro da defesa civil sueco Carl-Oskar Bohlin disse que era "absolutamente central" descobrir por que dois cabos não estavam funcionando. Cerca de um quinto da capacidade de internet da Lituânia foi reduzida, embora os consumidores não tenham sido afetados.

O porta-voz da Arelion Martin Sjogren disse à BBC que os cabos no Báltico eram danificados de vez em quando.

"Navios de pesca acidentalmente danificam cabos com âncoras", disse ele. "O momento é estranho, é claro, mas não conseguimos examiná-lo, então não sabemos o que causou o rompimento."

Samuli Bergstrom, especialista em segurança cibernética do governo finlandês, disse que a falha do cabo da Finlândia para a Alemanha não afetou o tráfego da internet, pois outras rotas de cabo estavam disponíveis.

O maior ato de sabotagem desde a invasão da Ucrânia pela Rússia em 2022 ocorreu no Báltico, aquele mesmo ano.

Os promotores alemães continuam investigando a explosão dos gasodutos Nord Stream entre a Rússia e a Alemanha.

Houve teorias da conspiração em torno desse ataque, com rumores não confirmados de que o governo ucraniano, russo ou americano estavam por trás.

Em outubro de 2023, um gasoduto de gás natural entre a Finlândia e a Estônia foi severamente danificado.