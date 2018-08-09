Rússia prepara retaliação contra novas sanções anunciadas por Washington

Donald Trump e Vladimir Putin Crédito: Divulgação

O Kremlin afirmou nesta quinta-feira que são "absolutamente inaceitáveis" e "ilegais" as novas sanções econômicas impostas ao país pelos Estados Unidos, e avisou que vai revidar. A porta-voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova, disse que Moscou já trabalha em medidas retalliatórias contra Washington. Os Estados Unidos anunciaram as sanções na quarta-feira depois de responsabilizar Moscou pelo ataque com a substância venenosa Novitchok, ocorrido em março no Reino Unido.

O Departamento de Estado explicou em comunicado que as sanções à Rússia são uma resposta ao "uso do agente nervoso Novichok numa tentativa de assassinar o cidadão do Reino Unido Serguei Skripal", ex-espião russo, e sua filha, Yulia. Mas Zakharova afirmou a repórteres que nenhuma prova foi apresentada contra a Rússia, e que o pretexto para as novas sanções não passava de uma invenção dos americanos.

Skripal, um ex-coronel da inteligência militar russa que traiu dezenas de agentes do serviço britânico de espionagem MI6, e sua filha Yulia foram encontrados inconscientes, após serem expostos do veneno, em um banco público na cidade britânica de Salisbury, em 4 de março passado. Internados em estado grave, ambos se recuperaram.

"Consideramos absolutamente inaceitável o anúncio de novas restrições em relação ao caso de Salisbury, e também as consideramos ilegais", disse à imprensa o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, chamando Washington de "parceiro imprevisível". Peskov ambém negou, mais uma vez, qualquer responsabilidade no envenenamento de Skripal e Yulia.

A porta-voz do Departamento de Estado, Heather Nauert, disse que havia sido determinado pelo governo americano que a Rússia usou armas químicas ou biológicas em violação à lei internacional, ou usou armas letais químicas ou biológicas contra seus próprios cidadãos.

As sanções vão entrar em vigor após um período de notificação do Congresso de 15 dias, disse Nauert.

As novas restrições aos russos vão limitar a (já restrita) exportação pelos EUA de produtos de segurança nacional, disse uma alta autoridade do Departamento de Estado em teleconferência.

Haverá, no entanto, exceções para atividades de voo espacial e áreas envolvendo segurança de aviação comercial de passageiros, que serão permitidas com base em casos individuais, acrescentou a fonte.

A autoridade disse que uma segunda leva de sanções mais draconianas será imposta daqui a três meses, a não ser que a Rússia dê garantias confiáveis de que não irá mais usar armas químicas e que permitirá inspeções da Organização das Nações Unidas em instalações.

Autoridades do governo americano ouvidas pela NBC disseram que a segunda leva de sanções poderá até incluir uma queda no nível das relações diplomáticas entre os dois países, além de proibir a empresa área russa Aeroflot de operar nos EUA. Todas as exportações e importações entre as duas nações também seriam suspensas.

WASHINGTON SOB PRESSÃO COM INVESTIGAÇÃO

Menos de um mês após a cúpula de Helsinque entre Donald Trump e Vladimir Putin, ambos os países parecem ter voltado à confrontação. Mas Washington decidiu agir depois que a comunidade de Inteligência americana determinou que a Rússia tentou ajudar Trump a vencer as eleições presidenciais.

O anúncio de novas sanções reforçaria a afirmação de Trump de que o governo está adotando uma posição dura com relação a Moscou, apesar de o presidente ter denunciado a investigação do procurador especial Robert Mueller sobre a trama russa como uma "caça às bruxas", que deveria parar de imediato.