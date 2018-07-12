Rússia ironiza encontro da Otan e chama bloco militar de 'inútil'

Donald Trump e Vladimir Putin Crédito: Divulgação

Diante do clima de tensão e da troca de acusações em Bruxelas, onde acontece a cúpula dos países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), o Ministério das Relações Exteriores da Rússia aproveitou a atmosfera de descontração da Copa do Mundo, que termina neste final de semana, e ironizou o debate na capital europeia sobre o futuro da aliança militar, que chamou de "inútil".

Enquanto o bloco militar inútil #NATO nos acusa de ações provocadoras e continua a mostrar os dentes em Bruxelas, estamos nos preparando para assistir à #WC2018, disse o ministério num tuíte.

O Kremlin refutou os comentários do presidente americano, Donald Trump, de que a Alemanha era "prisioneira" da Rússia por sua dependência do gás do país. O governo russo afirmou que ambos os países são igualmente dependentes um do outro.

 Os suprimentos de gás não tornam um país mais dependente do outro, mas criam uma relação mútua de dependência  disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov.  Não podemos concordar com essa premissa.

BRIGA ENVOLVE GASODUTO

O governo da Rússia também afirmou que a declaração de Trump é uma tentativa de forçar a Europa a importar gás natural dos Estados Unidos. O presidente americano disse na quarta-feira que seria errado a Alemanha apoiar um projeto de gasoduto de US$ 11 bilhões no Mar Báltico para importar ainda mais gás russo enquanto retardava um aumento de gastos em defesa para alcançar as metas da Otan.

Já a Rússia pressiona para que o projeto do gasoduto  o Nord Stream 2  siga adiante, pois ele tem o potencial de dobrar as exportações de gás do país, passando sob o Mar Báltico e encurtando o trajeto com a Alemanha, evitando por exemplo a passagem pela Ucrânia, país com que o Kremlin não tem boas relações. Mas Washington se opõe ao projeto, e um porta-voz do Departamento de Estado americano já avisou que empresas ocidentais com planos de investir no gasoduto sofreriam sanções.

A troca de farpas se dá dias antes do encontro entre Trump e o presidente russo Vladimir Putin em Helsinque na próxima segunda-feira. Para o Kremlin, as afirmações de Trump não terão maior impacto num encontro já classificado como de antemão como diifícil, devido a inúmeras divergências entre os dois países.