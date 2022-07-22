Rússia e Ucrânia assinam acordo para liberar grãos e aliviar crise

Sistema M142 Himars americano, que será enviado à Ucrânia durante exercício no Marrocos. Crédito: Fadel Senna/AFP

GUARULHOS - Reunidas na Turquia, delegações da Rússia e da Ucrânia assinaram acordos nesta sexta (22) para reabrir portos ucranianos no mar Negro e retomar a exportação de grãos, paralisada desde o início da guerra, que se aproxima de completar cinco meses.

Há muito esperados, os acordos são interpretados pela comunidade internacional como elementos-chave para aliviar a escassez de alimentos. Mais de 20 milhões de toneladas de grãos ucranianos ficaram retidos nos portos –o bloqueio fez com que as exportações de Kiev fossem reduzidas a um sexto dos níveis pré-guerra.

As tratativas foram patrocinadas pela ONU e por Ancara ao longo das últimas semanas e contaram com a presença do ministro da Defesa russo, Serguei Choigu, e o ministro da Infraestrutura ucraniano, Oleksandr Kubrakov, no palácio de Dolmabahçe, da era otomana.

Até aqui, eram dois os principais entraves para a criação de corredores marítimos de escoamento de grãos. Do lado de Kiev, havia o receio de que a disposição russa fosse apenas para poder atacar o país na porção sul do território, onde Moscou já controla áreas importantes, como a região de Kherson, partes de Zaporíjia e a península da Crimeia.

Do lado de Moscou, por sua vez, havia a exigência de que as forças ucranianas retirassem as minas terrestres colocadas para proteger a faixa do litoral. O receio de que navios fossem usados para contrabando de armas também era uma questão.

Ainda antes da assinatura do documento, o assessor da Presidência ucraniana Mikhailo Podoliak afirmou que quaisquer provocações russas serão retrucadas com respostas militares imediatas.

Ele refuta a ideia de que o acordo representa uma trégua com a Rússia: "Assinamos um acordo com a Turquia e com a ONU e é com eles que assumimos obrigações", disse. Na prática, foi o que aconteceu. Cada um dos países assinou acordos separado que, ao final, têm o mesmo objetivo.

Os documentos estabelecem a reabertura dos portos de Odessa, Tchernomorsk e Iuzhni, além da criação de um centro de controle na Turquia, composto por funcionários da ONU, da Rússia e da Ucrânia, para administrar o processo. Os navios passariam por inspeções para averiguar a carga.

O bloqueio nas exportações iniciado pela guerra afetava principalmente países da África, muitos dos quais importam mais da metade de seu trigo da Ucrânia, mostram dados da ONU. É o caso de Eritreia, Tanzânia, Congo, Namíbia, Ruanda e Senegal, por exemplo.

O governo de Vladimir Putin afirmou, reiteradas vezes, que a culpa da iminente crise alimentar estava nas mãos de países do Ocidente, notadamente os da União Europeia (UE) e os Estados Unidos, devido à aplicação de sanções contra a economia russa. Isso, dizia o Kremlin, desacelerava as exportações de alimentos e fertilizantes do país.

Após rechaçar as alegações em discursos públicos, a UE publicou nesta quinta (21) um conjunto de esclarecimentos legais para demonstrar que empresas podem exportar grãos e fertilizantes russos sem incorrer em sanções. O anúncio veio pouco após ser lançada a sétima rodada de restrições, que desta vez impõe o embargo ao ouro russo.

"Para evitar possíveis consequências negativas para a segurança alimentar e energética em todo o mundo, a UE decidiu alargar a isenção da proibição de transações com algumas entidades estatais russas no que diz respeito a produtos agrícolas e transporte de petróleo para outros países", dizia um comunicado do bloco europeu.