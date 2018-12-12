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Delícia no asfalto

Rua vira 'rio de chocolate' após vazamento em fábrica na Alemanha

Segundo o jornal alemão Soester Anzeiger, o vazamento ocorreu devido a um 'pequeno defeito técnico' em um tanque de armazenamento

Publicado em 12 de Dezembro de 2018 às 13:10

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

12 dez 2018 às 13:10
Rio de chocolate na Alemanha Crédito: Reprodução/TV Globo
Não é uma cena de desenho animado. Uma rua no oeste da Alemanha, na cidade de Westoennen, ficou coberta por uma tonelada de chocolate na madrugada desta terça(11), por conta de um vazamento acidental na fábrica da marca DreiMeister.
Segundo o jornal alemão Soester Anzeiger, o vazamento ocorreu devido a um "pequeno defeito técnico" em um tanque de armazenamento. O chocolate, que estava derretido, se espalhou pela rua e, devido ao frio, endureceu ao tocar no chão.
Os bombeiros foram acionados e cerca de 25 homens trabalharam para retirar o chocolate endurecido. Eles usaram pás para remover a cama mais grossa e água quente para lavar o pavimento.
Markus Luckey, CEO da marca DreiMeister, disse à publicação alemã que a fábrica voltará a funcionar ainda nesta quarta (12). Ele também acrescentou que, se o acidente tivesse ocorrido mais perto do natal, "teria sido uma catástrofe."
 

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