Rua do País de Gales é considerada a mais íngreme do mundo

Publicado em 17 de julho de 2019 às 12:43
- Atualizado há 6 anos
A rua Pen Llech, em Harlech, no País de Gales, ganhou nesta terça-feira (16) o título de mais íngreme do mundo, de acordo com informações divulgadas pelo Guinness Book, o livro que acompanha e registras recordes ao redor do mundo todo.
Com uma diferença de dois pontos percentuais, a rua bateu a antiga dona do título de mais íngreme do mundo, que era a rua Baldwin, que fica em Dunedin, na Nova Zelândia (Oceania). O gradiente de inclinação da nova detentora do título é de 37,45%, contra 39,45% da antiga vencedora.
"Ffordd Pen Llech", nome original da rua em galês, recebeu a honra depois de uma campanha dos próprios residentes, diz a Associated Press. Quem fez a petição foi um arquiteto e empresário Gwyn Headley que liderou o movimento, e diz estar "em júbilo" pelo fato de a rua ter sido reconhecida.
O carro dele, mesmo com o freio de mão totalmente puxado, desceu ladeira abaixo, contou o "Metro". Ele lamentou pela cidade neozelandeza, mas manifestou muita felicidade pelo recorde galês.
Contestação
No Twitter, muitos brasileiros questionaram a decisão afirmando que conhecem outras ruas mais inclinadas. Uma das ruas citadas fica exatamente no Espírito Santo e foi mencionada pelo Raphael Cordeiro.
