Roubo no Louvre: o que se sabe sobre o crime no museu de Paris

A ministra da Cultura da França, Rachida Dati, confirmou que houve um roubo no Museu do Louvre, em Paris

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 07:32

Imagem BBC Brasil
O Museu do Louvre existe desde 1793 e é o mais conhecido e visitado do mundo Crédito: Getty Images

Nove peças de joalheria foram roubadas na manhã deste sábado do Museu do Louvre, em Paris — o mais visitado do mundo.

Segundo a ministra da Cultura da França, Rachida Dati, não há feridos, e as equipes do museu e a polícia estão no local conduzindo as investigações.

De acordo com a imprensa francesa, três homens mascarados invadiram o museu pouco depois da abertura, usando um elevador de serviço para chegar à Galeria Apolo, onde estão guardadas as joias remanescentes da coroa francesa.

Eles fugiram em uma scooter, e o valor do material roubado ainda está sendo avaliado.

O Louvre informou em sua conta oficial no X que "permanecerá fechado hoje por motivos excepcionais." Imagens publicadas nas redes sociais mostram visitantes e seguranças presos dentro do museu após o incidente.

Do lado de fora, os portões cinzentos aparecem fechados, e pessoas que chegavam ao local foram informadas de que o museu não abriria neste sábado.

Esta reportagem está sendo atualizada.

