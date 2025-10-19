Roubo no Louvre: o que se sabe sobre o crime no museu de Paris

Publicado em 19 de outubro de 2025 às 07:32
Nove peças de joalheria foram roubadas na manhã deste sábado do Museu do Louvre, em Paris — o mais visitado do mundo.
Segundo a ministra da Cultura da França, Rachida Dati, não há feridos, e as equipes do museu e a polícia estão no local conduzindo as investigações.
De acordo com a imprensa francesa, três homens mascarados invadiram o museu pouco depois da abertura, usando um elevador de serviço para chegar à Galeria Apolo, onde estão guardadas as joias remanescentes da coroa francesa.
Eles fugiram em uma scooter, e o valor do material roubado ainda está sendo avaliado.
O Louvre informou em sua conta oficial no X que "permanecerá fechado hoje por motivos excepcionais." Imagens publicadas nas redes sociais mostram visitantes e seguranças presos dentro do museu após o incidente.
Do lado de fora, os portões cinzentos aparecem fechados, e pessoas que chegavam ao local foram informadas de que o museu não abriria neste sábado.
Esta reportagem está sendo atualizada.
