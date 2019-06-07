Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
  • Início
  • Mundo
  • Rodrigo Maia critica ideia de moeda única entre Brasil e Argentina
Questionou

Rodrigo Maia critica ideia de moeda única entre Brasil e Argentina

Maia tem utilizado a rede social para tecer críticas ao governo e enviar recados

Publicado em 07 de Junho de 2019 às 11:50

Publicado em 

07 jun 2019 às 11:50
Jair Bolsonaro e Rodrigo Maia Crédito: Divulgação
O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), criticou a ideia apresentada nesta quinta-feira (6), na Argentina pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a empresários argentinos e brasileiros, de criar uma moeda comum entre os dois países que se chamaria "peso real".
No Twitter, Maia questionou a ideia: "será? Dólar valendo R$ 6,00? Inflação voltando? Espero que não", disse o deputado. Entre as interações com o post do presidente da Câmara, a maioria dos internautas criticou o posicionamento de Maia por duas vias. Há quem acuse de "fake news" a informação, embora o próprio presidente Jair Bolsonaro tenha falado sobre o "sonho de uma moeda única, como aconteceu com o euro lá atrás e pode acontecer aqui com o peso real"; e há quem apoie a ideia, acreditando que isso impulsionaria a economia dos dois países.
Maia tem utilizado a rede social para tecer críticas ao governo e enviar recados. Na noite de ontem, o presidente da Câmara retuitou um post da jornalista Andréia Sadi no qual ela afirmava que o projeto de lei que prevê acabar com a multa para crianças fora da cadeirinha em automóveis não deve ser aprovado.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

argentina
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Juliano Cazarré cria 'encontro de homens' e é criticado por famosos
Imagem BBC Brasil
A vida em Teerã em meio à guerra: desemprego, segurança reforçada e apagão de internet
Imagem de destaque
Menina encontra anfíbio mexicano ameaçado de extinção debaixo de ponte no País de Gales

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados