Rodrigo Maia critica ideia de moeda única entre Brasil e Argentina

No Twitter, Maia questionou a ideia: "será? Dólar valendo R$ 6,00? Inflação voltando? Espero que não", disse o deputado. Entre as interações com o post do presidente da Câmara, a maioria dos internautas criticou o posicionamento de Maia por duas vias. Há quem acuse de "fake news" a informação, embora o próprio presidente Jair Bolsonaro tenha falado sobre o "sonho de uma moeda única, como aconteceu com o euro lá atrás e pode acontecer aqui com o peso real"; e há quem apoie a ideia, acreditando que isso impulsionaria a economia dos dois países.