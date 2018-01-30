Retórica dura da UE sobre Brexit ameaça futuro político de May

A primeira-ministra britânica, Theresa May Crédito: ANDREW MATTHEWS/ASSOCIATED PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO APF

A busca por uma saída suave da União Europeia ameaça derrubar a qualquer momento a primeira-ministra do Reino Unido, Theresa May, que está sob pressão das alas mais radicais do Partido Conservador. Irritados com as concessões da premiê a Bruxelas, um grupo de 60 deputados governistas ameaça apresentar ao Parlamento uma moção de desconfiança, o que pode derrubar May e seu gabinete.

A rebelião no Partido Conservador aumentou no fim de semana, quando o ministro das Finanças, Philipe Hammond , afirmou em Davos, durante o Fórum Econômico Mundial, que o divórcio resultará em mudanças modestas, que o Reino Unido busca a relação mais próxima possível com a União Europeia.

As declarações do ministro, considerado por muitos como um potencial candidato ao cargo de premiê, foram interpretadas como uma sina de que o governo de May estaria disposto a ceder às exigências de Bruxelas na segunda etapa das negociações, iniciada nesta segunda-feira, dia 29. Nesta fase, britânicos e europeus discutem a relação após a separação, a partir de março de 2019, prazo final para a conclusão do Brexit.

Londres desejava um período de transição de no mínimo dois anos, intervalo no qual o país seguiria no mercado comum, no espaço de livre circulação de pessoas e obediente ao Tribunal Europeu de Justiça. Nesta segunda-feira, dia 29, os ministros da UE aprovaram a proposta de transição de apenas 21 meses  o período iria de 31 de março de 2019 a 31 de dezembro de 2020.

Desconfiança. A notícia irritou a ala mais antieuropeia do partido, que deseja o Brexit mais duro possível. Se for isso, não precisa nem negociar o Brexit, protestou o deputado Jacob Rees-Mogg, líder do grupo de 60 parlamentares conservadores anti-UE.

De acordo com ele, o governo se deixa intimidar por Bruxelas, transformando o Reino Unido em um Estado vassalo da UE.

Nossos negociadores nos dizem que deveríamos aceitar o que a UE nos dá. Este país não pode se comportar assim.

Dos 60 deputados do grupo, 48 estão prontos para propor o voto de desconfiança, que teria de ser votado em 48 horas. A situação expôs a divisão no Partido Conservador e a perda de controle de May.

À medida que o Brexit se aproxima, cresce o apoio a um novo referendo sobre o tema. Pesquisa recente indica que o país continua dividido  metade a favor e metade contra. Os jovens, entre 18 e 24 anos, são os mais europeístas: 73% querem ficar na UE. Dos idosos com mais de 60 anos, 60% votaria pelo rompimento. Enquanto ingleses e galeses são a favor do divórcio, escoceses e norte-irlandeses são contra.

O cientista político e professor do Kings College, de Londres, Anand Menon, diretor da UK in a Changing Europe, ONG que encomendou a pesquisa, diz que o Brexit, além de dividir os britânicos, está envenenando as relações internas dos principais partidos do Reino Unido.